«Неприятность эту мы переживем»: глава «Каро-премьер» о кризисе в киноиндустрии

Posted 13 октября 2020, 00:18
Published 13 октября 2020, 00:18
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
— Наша работа — это организационная деятельность, связанная с продвижением фильма к зрителю, — говорит он. — Авторы фильм снимают, кинотеатры демонстрируют, а мы ведем серьезную работу по его продвижению, доводя до логического конца всю цепочку кинопроизводства. Эта работа позволяет общаться как с одной, так и с другой стороной кинематографического процесса в целом, давая возможность узнать глубже каждую из сторон…
— И именно поэтому у вас и хочется спросить: насколько опасна для киноиндустрии России, и не только, та кризисная ситуация, которую спровоцировала пандемия?
— За многолетнюю историю кинематографа у него было столько сложных — и куда более страшных, чем сегодня, периодов, что, право же, не стоит заламывать руки и паниковать. Мы и не такое переживали, особенно в России, вы только вспомните, что творилось в конце перестройки, когда государство просто отказалось от кинотеатров, бросив их на произвол судьбы. Когда кинозалы были закрыты на лопату или служили местом для продажи мебели, например… И что? Пережили…
Кинопрокат в стране возродила предпринимательская деятельность, частная инициатива. Государство тут было ни при чем. Но есть некий сюрреализм в том, что сегодня, никак не поддерживая кинотеатры, государство тем не менее закрывает их в связи с пандемией… Но мы это переживем. Уверяю вас.
Главные опасности для кинобизнеса, по мнению Алексея Рязанцева, кроются в другом. Во-первых, в том, что зритель не очень-то спешит обратно в кинотеатры.
— За период карантина случился просто супервсплеск популярности стриминговых ресурсов, они озолотились огромным количеством новых подписчиков, — считает Алексей Анатольевич. — И хотя много говорилось о том, что как только кинотеатры откроются, люди сразу в них вернутся, этого не произошло. Почему? Потому что в последние 10 лет рост посещаемости кино шел за счет семейного просмотра. Люди ходили в кино семьями. Сегодня семейные просмотры фактически отсутствуют, вести с собой ребенка в кино многие опасаются — и будут опасаться до тех пор, пока не получат полной уверенности в безопасности такого проведения досуга. И наша задача, задача дирекций кинотеатров — доказать, что поход в кино куда безопаснее, чем, к примеру, поездка в общественном транспорте. Важно вернуть в залы семьи.
Еще один вызов будущем кинопроката Алексей Рязанцев видит в развитии технологий. По его словам, сегодня зритель может дома, не снимая тапочек, посмотреть фильм в 3d, включив домашний кинотеатр. Технологии в этом случае идут как бы против кинопроката…
— И если мы не сможем предложить зрителю нечто уникальное, новое, такое, чего он не получит дома, то отток посетителей будет неизбежен, — говорит Алексей Рязанцев. — И эта история никак не связана ни с пандемией, ни с карантином… Если мы сумеем предложить людям какой-то новый интересный формат киносмотрения в кинотеатре, то это сработает. При этом не следует забывать, что формат потребления кинопродукта будет меняться, никуда не денутся он-лайн платформы, появится новая стратегия у крупных киностудий, как американских, так и российских, когда какие-то мегакрупные проекты будут прокатываться в кинотеатрах, а более мелкие уйдут в он-лайн.
Кроме того, генеральный директор «Каро-премьер» твердо убежден: хорошему, по-настоящему хорошему фильму никакая пандемия не помеха. А середнячки все равно останутся середнячками…
— Скажу честно, среди тех лент, что вышли в прокат в конце лета и были показаны после открытия кинотеатров, я не вижу ничего такого уж из ряда вон выходящего, такого культового, чтобы стало событием в мире киноискусства, — сказал он. — С другой стороны, фильм «Довод» Кристофера Нолана, тоже вышедший в прокат в то же время, собрал уже 860 миллионов рублей, причем я уверен, что это не предел и что фильм наберет примерно миллиард рублей сборов. И это больше, чем собрали другие фильмы Нолана, выходившие в прокат в спокойные «допандемийные» времена. Так что если фильм становится событием, то он свое возьмет в любое время.