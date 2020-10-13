«Неприятность эту мы переживем»: глава «Каро-премьер» о кризисе в киноиндустрии

— Скажу честно, среди тех лент, что вышли в прокат в конце лета и были показаны после открытия кинотеатров, я не вижу ничего такого уж из ряда вон выходящего, такого культового, чтобы стало событием в мире киноискусства, — сказал он. — С другой стороны, фильм «Довод» Кристофера Нолана, тоже вышедший в прокат в то же время, собрал уже 860 миллионов рублей, причем я уверен, что это не предел и что фильм наберет примерно миллиард рублей сборов. И это больше, чем собрали другие фильмы Нолана, выходившие в прокат в спокойные «допандемийные» времена. Так что если фильм становится событием, то он свое возьмет в любое время.