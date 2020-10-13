vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября 2020, 11:08

Published 13 октября 2020, 11:08

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

отключение воды

Отключат в разных районах: десятки домов во Владивостоке останутся без холодной воды

13 октября 2020, 11:08
Фото: Медиахолдинг1Mi. отключение воды
Очередные отключения холодной воды пройдут во Владивостоке на текущей рабочей неделе в разных районах города.

Так, в среду, 14 октября, без холодного водоснабжения останется часть потребителей Советского района. По информации на официальном сайте «Приморского водоканала», из-за аварийных ремонтных работ с 9 утра до 17 часов воды не будет по следующим адресам:

Бородинская, 46/50, 46/50 стр.2, 46/50 лит. м, 61г. Русская, 65, 65 стр.3, 71, 71а, 73б, 73б стр.2, 73в, 73г, 73д, 73ж, 73 стр.а, 77в.

В этот же день из-за ремонтных работ отключения ожидают жителей нескольких домов в Первомайском районе Владивостока.

По данным «Примводоканала», с 9 до 17 часов без холодной воды останутся жители домов №№ 3, 5, 9, 11 по улице Вилкова и 24/1 по улице 50 лет ВЛКСМ.

Отключения продолжатся и в четверг, 15 октября. В этот день запастись водой и терпением придётся жителям улиц Фадеева, Новоивановской и Спортивной.

Сообщается, что с 9 до 18 часов из-за ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:

Новоивановская, 10, 10а. Спортивная, 1, 2а, 4, 5, 7, 10, 12. Фадеева, 1, 1в.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на прошлой неделе без холодного водоснабжения остались тысячи жителей центра Владивостока. Вода, отключенная ранним утром, вернулась в краны горожан только глубокой ночью.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика