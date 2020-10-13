Отключат в разных районах: десятки домов во Владивостоке останутся без холодной воды

Posted 13 октября 2020, 11:08
Published 13 октября 2020, 11:08
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Так, в среду, 14 октября, без холодного водоснабжения останется часть потребителей Советского района. По информации на официальном сайте «Приморского водоканала», из-за аварийных ремонтных работ с 9 утра до 17 часов воды не будет по следующим адресам:
Бородинская, 46/50, 46/50 стр.2, 46/50 лит. м, 61г. Русская, 65, 65 стр.3, 71, 71а, 73б, 73б стр.2, 73в, 73г, 73д, 73ж, 73 стр.а, 77в.
В этот же день из-за ремонтных работ отключения ожидают жителей нескольких домов в Первомайском районе Владивостока.
По данным «Примводоканала», с 9 до 17 часов без холодной воды останутся жители домов №№ 3, 5, 9, 11 по улице Вилкова и 24/1 по улице 50 лет ВЛКСМ.
Отключения продолжатся и в четверг, 15 октября. В этот день запастись водой и терпением придётся жителям улиц Фадеева, Новоивановской и Спортивной.
Сообщается, что с 9 до 18 часов из-за ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:
Новоивановская, 10, 10а. Спортивная, 1, 2а, 4, 5, 7, 10, 12. Фадеева, 1, 1в.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на прошлой неделе без холодного водоснабжения остались тысячи жителей центра Владивостока. Вода, отключенная ранним утром, вернулась в краны горожан только глубокой ночью.