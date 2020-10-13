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Posted 13 октября 2020, 07:17

Published 13 октября 2020, 07:17

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

С новым годом: администрация Владивостока разместила первую предпраздничную закупку

С новым годом: администрация Владивостока разместила первую предпраздничную закупку

13 октября 2020, 07:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Администрация города Владивостока объявила первый предновогодний аукцион. За несколько миллионов необходимо будет организовать несколько общественных мероприятий.

Согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, услуги по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию встречи Нового 2021 года обойдется 3 500 000 рублей. Согласно информации закупки за эти деньги победитель аукциона должен будет организовать спектакли, концерты и иные зрелищные программы (произведения исполнительского искусства).

Напомним, в новогодние каникулы 2020 года жители Владивостока и гости приморской столицы посещали большое количество различных мероприятий и встречались с Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Восток-Медиа» составляло путеводитель, куда можно было сходить во время новогодних каникул и выходных дней. Так, вниманию жителей и гостей Владивостока были представлены различные выставки, концерты, мастер-классы и экскурсии. Вполне возможно, что программа праздничных мероприятий в этом году будет схожа с прошлогодней.

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