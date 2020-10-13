С новым годом: администрация Владивостока разместила первую предпраздничную закупку

«Восток-Медиа» составляло путеводитель, куда можно было сходить во время новогодних каникул и выходных дней. Так, вниманию жителей и гостей Владивостока были представлены различные выставки, концерты, мастер-классы и экскурсии. Вполне возможно, что программа праздничных мероприятий в этом году будет схожа с прошлогодней.