vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября 2020, 08:42

Published 13 октября 2020, 08:42

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Во Владивостоке случилось массовое ДТП, под замес попали 5 авто

Во Владивостоке случилось массовое ДТП, под замес попали 5 авто

13 октября 2020, 08:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Автомобилисты
Во приморской столице произошло ДТП с участием пяти машин. Происшествие случилось в районе дома № 10 по улице Крылова, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

На место оперативно прибыли сотрудники ГАИ. Полицейские выяснили, что 34-летний водитель Honda Fit при движении по дороге не справился с управлением и столкнулся с припаркованными у обочины четырьмя автомобилями.

В результате происшествия Toyota Prius, Toyota Vista, Toyota Probox и Toyota Passo получили повреждения. Людей в этот момент не было в машинах. Водитель хонды получил повреждения при столкновении, его госпитализировали в больницу.

Полицейские отметили, что стаж водителя — 5 лет.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Материалы по теме
Рёбра перебило: дело о массовом ДТП на объездной во Владивостоке получило продолжение«Дерево как накинулось»: водитель Skyline устроил жёсткое ДТП во ВладивостокеАвтомесиво с Мерседесом: эпичное ДТП устроили водители во Владивостоке
#Новости#Владивосток#Автомобилисты#Автомобили#Массовое ДТП#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика