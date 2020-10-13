Во Владивостоке случилось массовое ДТП, под замес попали 5 авто

Posted 13 октября 2020, 08:42
Published 13 октября 2020, 08:42
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На место оперативно прибыли сотрудники ГАИ. Полицейские выяснили, что 34-летний водитель Honda Fit при движении по дороге не справился с управлением и столкнулся с припаркованными у обочины четырьмя автомобилями.
В результате происшествия Toyota Prius, Toyota Vista, Toyota Probox и Toyota Passo получили повреждения. Людей в этот момент не было в машинах. Водитель хонды получил повреждения при столкновении, его госпитализировали в больницу.
Полицейские отметили, что стаж водителя — 5 лет.
По факту ДТП проводится административное расследование.