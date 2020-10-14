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Posted 14 октября 2020, 07:11

Published 14 октября 2020, 07:11

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Долговременный уход за пожилыми людьми в Приморье наладят системно

14 октября 2020, 07:11
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Инвалиды
В Приморье системно внедряют систему долговременного ухода за пожилыми людьми, испытывающими трудности в самообслуживании. Проект оказания помощи таким людям и их родственникам будет реализован на первых порах в Артёме, Уссурийске, Владивостоке и Надеждинском районе.

Обеспечение мероприятий проекта будет происходить в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы на условиях софинансирования из федерального бюджета. Первыми учреждениями, где внедрят систему долговременного ухода, будут Седанкинский и Артёмовский дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также отделения социального обслуживания на дому — три во Владивостоке, по одному — в Артёме, Уссурийске и Надеждинском районе.

В этом году на первом этапе внедрения проекта специалисты провели обследование граждан, живущих в 15 домах-интернатах региона, и составили типизацию по категориям их нужд. В зависимости от полученных данных каждому человеку подберут перечень необходимой помощи: это может быть помощь по хозяйству или в самообслуживании. Обследование прошли около 3,7 тысячи граждан.

Важной составляющей всей системы является поддержка семейного ухода, в том числе консультирование и обучение навыкам ухода за лежачими больными их родственников. Подобные навыки можно приобрести в Школе реабилитации, занятия в которой организует Приморский центр социального обслуживания населения. На сайте учреждения доступны также специальные видеоуроки.

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#Новости#Общество#Инвалиды#Помощь
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