Долговременный уход за пожилыми людьми в Приморье наладят системно

Обеспечение мероприятий проекта будет происходить в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы на условиях софинансирования из федерального бюджета. Первыми учреждениями, где внедрят систему долговременного ухода, будут Седанкинский и Артёмовский дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также отделения социального обслуживания на дому — три во Владивостоке, по одному — в Артёме, Уссурийске и Надеждинском районе.