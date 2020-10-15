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Posted 15 октября 2020, 05:18

Published 15 октября 2020, 05:18

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Теплеет с каждым днём: синоптики рассказали о погоде в Приморье на пятницу

Теплеет с каждым днём: синоптики рассказали о погоде в Приморье на пятницу

15 октября 2020, 05:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
В четверг в Приморье достаточно тепло — около 11-16 градусов в дневное время, но это ниже средних значений. Однако уже в пятницу ситуация несколько изменится.

Как рассказали синоптики «Примпогоды», давление на территории края начнёт снижаться. Ночью на южном побережье Японского моря начнёт смещаться малоактивный тропосферный фронт. Местами ожидаются дожди — в основном, на южных частях региона.

Кроме того, по всему Приморью ожидается потепление на 1-3 градуса. Средняя температура днём составит 10-18 градусов — в зависимости от района.

Во Владивостоке будет солнечно, немного потеплеет. Днём — до 14-17 градусов.

#Новости#Общество#Погода
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