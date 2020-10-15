Теплеет с каждым днём: синоптики рассказали о погоде в Приморье на пятницу

Posted 15 октября 2020, 05:18
Published 15 октября 2020, 05:18
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Как рассказали синоптики «Примпогоды», давление на территории края начнёт снижаться. Ночью на южном побережье Японского моря начнёт смещаться малоактивный тропосферный фронт. Местами ожидаются дожди — в основном, на южных частях региона.
Кроме того, по всему Приморью ожидается потепление на 1-3 градуса. Средняя температура днём составит 10-18 градусов — в зависимости от района.
Во Владивостоке будет солнечно, немного потеплеет. Днём — до 14-17 градусов.