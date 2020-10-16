Конкурс для бизнеса BRICS Solutions Awards стартует в России

Posted 16 октября 2020, 13:06
Published 16 октября 2020, 13:06
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на сетевое издание «Наш город», в 2020 году к России перешло председательство в объединении стран БРИКС. Торгово-промышленная палата РФ совместно с Агентством стратегических инициатив и Фондом «Росконгресс» объявили конкурс для бизнеса под названием BRICS Solutions Awards. Цель проекта – поиск передовых решений для улучшения качества жизни в странах пятерки.
На прошедшей пресс-конференции ТАСС Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал журналистам об основных задачах мероприятия.
«Государства стран пятерки ждут новые идеи. И не только для бизнеса, потому, что бизнес сам может имплементировать идеи в свою деятельность. Мы ждем идеи работы бизнеса с государством, работы бизнеса с обществом, социальная ответственность бизнеса. Нам всем будут интересны все решения, которые мы сможем имплементировать каждый в своей стране и те, которые исходят от наших коллег и уже внедрены в том или ином государстве», - отметил Сергей Катырин.
Сообщается, что конкурс передовых решений BRICS Solutions Awards представлен в семи номинациях. В их числе:
Здоровье граждан и поддержание активного образа жизни;
Качество жизни и демография;
Инновации и технологии;
Зеленая экономика;
Решения для бизнеса;
Жилье и городская среда;
Образование.
Генеральный директор АНО «Агенство стратегических инициатив» Светлана Чупшева подробно рассказала о каждой из номинаций и условиях подачи заявок на конкурс. Сделать это, по её словам, можно будет до середины ноября:
«Заявки на конкурс по номинациям будут приниматься через специальный сайт на протяжении одного месяца до 15 ноября. Уже в конце ноября будут представлены по три финалиста в каждой из номинаций и по одному победителю. Нам очень важно, чтобы эти практики соответствовали критериям эффективной реализации, воздействовали на большие группы людей. Большой финал конкурса пройдет онлайн с участием организаторов и представителей делового совета БРИКС», - сообщила Светлана Чупшева.
В 2020 году к России в третий раз с 2009 года перешло председательство в межгосударственном объединении БРИКС, целью которого является повышение качества и уровня жизни населения Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики.