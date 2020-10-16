vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября 2020, 13:06

Published 16 октября 2020, 13:06

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Конкурс для бизнеса BRICS Solutions Awards стартует в России

16 октября 2020, 13:06
Торгово-промышленная палата РФ и Агентство стратегических инициатив презентовали конкурс для бизнеса BRICS Solutions Awards.

Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на сетевое издание «Наш город», в 2020 году к России перешло председательство в объединении стран БРИКС. Торгово-промышленная палата РФ совместно с Агентством стратегических инициатив и Фондом «Росконгресс» объявили конкурс для бизнеса под названием BRICS Solutions Awards. Цель проекта – поиск передовых решений для улучшения качества жизни в странах пятерки.

На прошедшей пресс-конференции ТАСС Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал журналистам об основных задачах мероприятия.

«Государства стран пятерки ждут новые идеи. И не только для бизнеса, потому, что бизнес сам может имплементировать идеи в свою деятельность. Мы ждем идеи работы бизнеса с государством, работы бизнеса с обществом, социальная ответственность бизнеса. Нам всем будут интересны все решения, которые мы сможем имплементировать каждый в своей стране и те, которые исходят от наших коллег и уже внедрены в том или ином государстве», - отметил Сергей Катырин.

Сообщается, что конкурс передовых решений BRICS Solutions Awards представлен в семи номинациях. В их числе:

Здоровье граждан и поддержание активного образа жизни;

Качество жизни и демография;

Инновации и технологии;

Зеленая экономика;

Решения для бизнеса;

Жилье и городская среда;

Образование.

Генеральный директор АНО «Агенство стратегических инициатив» Светлана Чупшева подробно рассказала о каждой из номинаций и условиях подачи заявок на конкурс. Сделать это, по её словам, можно будет до середины ноября:

«Заявки на конкурс по номинациям будут приниматься через специальный сайт на протяжении одного месяца до 15 ноября. Уже в конце ноября будут представлены по три финалиста в каждой из номинаций и по одному победителю. Нам очень важно, чтобы эти практики соответствовали критериям эффективной реализации, воздействовали на большие группы людей. Большой финал конкурса пройдет онлайн с участием организаторов и представителей делового совета БРИКС», - сообщила Светлана Чупшева.

В 2020 году к России в третий раз с 2009 года перешло председательство в межгосударственном объединении БРИКС, целью которого является повышение качества и уровня жизни населения Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики.

#Новости#Экономика#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика