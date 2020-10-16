Конкурс для бизнеса BRICS Solutions Awards стартует в России

«Государства стран пятерки ждут новые идеи. И не только для бизнеса, потому, что бизнес сам может имплементировать идеи в свою деятельность. Мы ждем идеи работы бизнеса с государством, работы бизнеса с обществом, социальная ответственность бизнеса. Нам всем будут интересны все решения, которые мы сможем имплементировать каждый в своей стране и те, которые исходят от наших коллег и уже внедрены в том или ином государстве», - отметил Сергей Катырин.