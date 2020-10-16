Трёх хищных самок выпустили на свободу в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в конце июля текущего года специалисты приморского центра по спасению животных «Тигр» обнаружили перед въездом на территорию необычный «подарок»: на земле лежала коробка, в которой находились два детёныша дальневосточного лесного кота. Ещё одного котёнка привезли ветеринарам из Дальнереченского района: малышка дальневосточного лесного кота попалась в курятнике на одной из своих первых совместных охот с собственной мамой. Кошка успела убежать, а 1,5-месячный котенок не смог выбраться, был отловлен и передан в центр «Тигр».