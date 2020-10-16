Трёх хищных самок выпустили на свободу в Приморье

Posted 16 октября 2020, 16:16
Published 16 октября 2020, 16:16
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как рассказал заместитель министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый, котятам уже исполнилось пять-шесть месяцев, и именно в этом возрасте они обычно начинают самостоятельную жизнь.
«Котята в хорошей физической форме, весят по два с половиной килограмма каждая. Сначала их кормили мясом со специальными биологическими добавками, а в последнее время – только живым кормом: кроликами, перепелами. Все котята показали отличные навыки охоты, они избегают человека, ведут себя, как дикие животные. Поэтому надеемся, что у них все будет хорошо», – рассказал Алексей Суровый.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в конце июля текущего года специалисты приморского центра по спасению животных «Тигр» обнаружили перед въездом на территорию необычный «подарок»: на земле лежала коробка, в которой находились два детёныша дальневосточного лесного кота. Ещё одного котёнка привезли ветеринарам из Дальнереченского района: малышка дальневосточного лесного кота попалась в курятнике на одной из своих первых совместных охот с собственной мамой. Кошка успела убежать, а 1,5-месячный котенок не смог выбраться, был отловлен и передан в центр «Тигр».
Вначале малышей кормили мягким кормом, затем перевели на мясо, а спустя некоторое время котята сами научились добывать себе еду и охотиться.