vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября 2020, 09:47

Published 20 октября 2020, 09:47

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

автобус

В Приморье водитель автобуса попросил женщину надеть маску и получил палкой по спине

20 октября 2020, 09:47
Фото: Медиахолдинг1Mi. автобус
В Артёме пассажирка автобуса ударила водителя автобуса палкой по спине, когда он попросил её надеть защитную маску.

Видео с места событий было опубликовано в Instagram-паблике artem.news.plus.

Судя по всему, водитель зашёл в салон автобуса и подошёл к пассажирам, чтобы поговорить с женщиной, которая находилась на заднем сидении без защитной маски. Однако уговорить даму не удалось. А когда мужчина отвернулся от пассажирки, она ударила его спине своей тростью. Водитель отреагировал на случившееся с олимпийским спокойствием: он лишь погрозил ей кулаком и вернулся за руль автобуса.

Как сообщает автор поста, инцидент произошёл в салоне общественного транспорта, когда автобус следовал из Артёма в посёлок Заводской.

«Водитель автобуса получил сегодня палкой по спине за то, что пытался уговорить пассажирку надеть защитную маску. Дама почтенного возраста посчитала, что она ничего не нарушает, поскольку маска была с ней, правда, на руке. Попытка всем автобусом убедить женщину выполнить требования краевых властей не увенчалась успехом. После словестной перепалки между пассажирами автобус продолжил движение», - сообщается в паблике.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в минувший понедельник во Владивостоке административные комиссии составили 25 протоколов за нарушение масочного режима.

Напомним, в настоящее время в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Материалы по теме
Отказался надеть маску – плати: массовые рейды проходят во Владивостоке
#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика