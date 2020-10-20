В Приморье водитель автобуса попросил женщину надеть маску и получил палкой по спине

Posted 20 октября 2020, 09:47
Published 20 октября 2020, 09:47
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Видео с места событий было опубликовано в Instagram-паблике artem.news.plus.
Судя по всему, водитель зашёл в салон автобуса и подошёл к пассажирам, чтобы поговорить с женщиной, которая находилась на заднем сидении без защитной маски. Однако уговорить даму не удалось. А когда мужчина отвернулся от пассажирки, она ударила его спине своей тростью. Водитель отреагировал на случившееся с олимпийским спокойствием: он лишь погрозил ей кулаком и вернулся за руль автобуса.
Как сообщает автор поста, инцидент произошёл в салоне общественного транспорта, когда автобус следовал из Артёма в посёлок Заводской.
«Водитель автобуса получил сегодня палкой по спине за то, что пытался уговорить пассажирку надеть защитную маску. Дама почтенного возраста посчитала, что она ничего не нарушает, поскольку маска была с ней, правда, на руке. Попытка всем автобусом убедить женщину выполнить требования краевых властей не увенчалась успехом. После словестной перепалки между пассажирами автобус продолжил движение», - сообщается в паблике.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в минувший понедельник во Владивостоке административные комиссии составили 25 протоколов за нарушение масочного режима.
Напомним, в настоящее время в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.