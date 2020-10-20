В Приморье водитель автобуса попросил женщину надеть маску и получил палкой по спине

Судя по всему, водитель зашёл в салон автобуса и подошёл к пассажирам, чтобы поговорить с женщиной, которая находилась на заднем сидении без защитной маски. Однако уговорить даму не удалось. А когда мужчина отвернулся от пассажирки, она ударила его спине своей тростью. Водитель отреагировал на случившееся с олимпийским спокойствием: он лишь погрозил ей кулаком и вернулся за руль автобуса.