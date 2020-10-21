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Posted 21 октября 2020, 03:20

Published 21 октября 2020, 03:20

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Абсолютно все города и районы Приморья включились в отопительный сезон

21 октября 2020, 03:20
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Отопление
На сегодняшний день в Приморье не осталось муниципалитета, где ещё не запустили хотя бы несколько котельных. Обычно старт отопительного сезона идёт поэтапно, в течение недели к теплу подключат все объекты соцкультбыта.

Во Владивостоке отопительный сезон стартовал накануне, 20 октября. С первых дней его начала батареи стали горячими в 110 социальных учреждениях, это почти половина от общего числа потребителей такой категории — всего в городе отапливают 230 социальных объектов. Что касается жилых домов, то из 3785 пока отопление дали в 338. Темпы подключения зависят от профессионализма сотрудников управляющих компаний: специалисты в оперативном режиме устраняют возникающие неисправности и проблемы.

В эти дни аварийные бригады энергетиков и коммунальных служб работают в усиленном режиме, чтобы не допустить критических ситуаций, связанных с возможными порывами на теплотрассах.

Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко сообщила, что к середине недели 90% котельных в 25 муниципалитетах уже работают, подключено 89,2% объектов соцкультбыта, 62,6% жилых домов. Остальные потребители получат тепло в ближайшие дни. Отопительный сезон начался в соответствии с погодными условиями и государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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#Новости#Общество#Отопление#Отопительный сезон#Котельная#Теплоснабжение
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