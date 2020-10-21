Абсолютно все города и районы Приморья включились в отопительный сезон

Во Владивостоке отопительный сезон стартовал накануне, 20 октября. С первых дней его начала батареи стали горячими в 110 социальных учреждениях, это почти половина от общего числа потребителей такой категории — всего в городе отапливают 230 социальных объектов. Что касается жилых домов, то из 3785 пока отопление дали в 338. Темпы подключения зависят от профессионализма сотрудников управляющих компаний: специалисты в оперативном режиме устраняют возникающие неисправности и проблемы.