Девушка без маски сняла с маршрута пассажирский автобус в Приморье

Как сообщает Newsbox24.tv, во время поездки у девушки произошёл конфликт с водителем общественного транспорта: молодая особа категорически отказывалась надевать защитную маску. В результате шофёр не стал продолжать путь: мужчина не хотел нести ответственность в случае проверки соблюдения масочного режима, которые сейчас проходят ежедневно. В итоге из-за принципиальности пассажирки нескольким десяткам людей пришлось выйти из автобуса и пересесть на другой транспорт. Водитель вызвал сотрудников Росгвардии, но девушка и с ними вступила в перепалку, одновременно снимая полицейских на камеру мобильного телефона. Как именно завершился конфликт – достоверно неизвестно, однако по информации в социальных сетях стражи порядка вместе с дамой проследовали в отделение полиции.