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Posted 22 октября 2020, 12:59

Published 22 октября 2020, 12:59

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

автобус

Девушка без маски сняла с маршрута пассажирский автобус в Приморье

22 октября 2020, 12:59
Фото: Медиахолдинг1Mi. автобус
В Артёме молодая женщина «сняла» с маршрута пассажирский автобус.

Как сообщает Newsbox24.tv, во время поездки у девушки произошёл конфликт с водителем общественного транспорта: молодая особа категорически отказывалась надевать защитную маску. В результате шофёр не стал продолжать путь: мужчина не хотел нести ответственность в случае проверки соблюдения масочного режима, которые сейчас проходят ежедневно. В итоге из-за принципиальности пассажирки нескольким десяткам людей пришлось выйти из автобуса и пересесть на другой транспорт. Водитель вызвал сотрудников Росгвардии, но девушка и с ними вступила в перепалку, одновременно снимая полицейских на камеру мобильного телефона. Как именно завершился конфликт – достоверно неизвестно, однако по информации в социальных сетях стражи порядка вместе с дамой проследовали в отделение полиции.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс.

«Люди, но почему? Неужели трудно надеть маску из уважения друг к другу?»,

«Вот из-за таких страдают люди и их семьи»,

«Такое ощущение, что люди просто хайпятся на том, что они без масок ездят. Мол, они не такие, как все, борцы за идеи», - написали подписчики паблика artem.news.plus, где был сделан перепост видео.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Артёме пассажирка ударила водителя автобуса палкой по спине, когда он попросил её надеть защитную маску.

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#Новости#Общество
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