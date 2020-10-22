Эксперты рассказали, чем «грозит» россиянам четырёхдневная рабочая неделя

Posted 21 октября 2020, 23:44
Published 21 октября 2020, 23:44
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как передаёт РИА «Новости», ссылаясь на интервью депутата с «Вечерней Москвой», реализация такой инициативы принесёт проблемы сразу в нескольких вопросах. В частности, сложности возникнут при оплате труда.
Михаил Терентьев отметил, что пока не понятно, повысятся ли производительность труда в четыре дня? Каким образом это можно достигнуть? Немаловажным фактором остаётся и оплата — устроит ли она россиян?
По мнению другого эксперта, главы Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея Бунича, при переходе на «четырёхдневку» неизбежно уменьшатся либо зарплаты, либо объемы труда. В обоих случаях такие нововведения негативно скажутся на работодателях или сотрудниках.
Эксперты отметили, что переход на четырёхдневную рабочую неделю сейчас неактуален. Особенно, учитывая то, что достаточно много работников в условиях пандемии перешло на удалённую работу или гибкий график работы.
Напомним, что вернуться к вопросу перехода на четырёхдневную рабочую неделю призвал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что вопросы трудового законодательства следует не исключать из повестки.