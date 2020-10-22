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Posted 22 октября 2020, 01:43

Published 22 октября 2020, 01:43

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Приближается к 14 тысячам: в оперштабе Приморья озвучили цифры по COVID-19

Приближается к 14 тысячам: в оперштабе Приморья озвучили цифры по COVID-19

22 октября 2020, 01:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
За последние сутки в Приморье зафиксировали 123 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 13 811, приближаясь к отметке в 14 тысяч.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, из госпиталей за те же сутки выписали всего 43 пациента. Всего от COVID-19 вылечилось 11 572 человека.

Кроме того, двое человек скончалось от опасного заболевания. Всего от коронавируса в Приморье погибло 140 человек.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что в офисах и компаниях следует минимизировать практику очных совещаний и исключить массовое посещение столовых. Юридическим лицам, частным предпринимателям рекомендуется отменить массовые мероприятия.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать бессрочный режим повышенной готовности. Всем гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.

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#Новости#Общество#COVID-19
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