Приближается к 14 тысячам: в оперштабе Приморья озвучили цифры по COVID-19

Posted 22 октября 2020, 01:43
Published 22 октября 2020, 01:43
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как сообщили в региональном оперативном штабе, из госпиталей за те же сутки выписали всего 43 пациента. Всего от COVID-19 вылечилось 11 572 человека.
Кроме того, двое человек скончалось от опасного заболевания. Всего от коронавируса в Приморье погибло 140 человек.
Глава Роспотребнадзора напомнила, что в офисах и компаниях следует минимизировать практику очных совещаний и исключить массовое посещение столовых. Юридическим лицам, частным предпринимателям рекомендуется отменить массовые мероприятия.
Напомним, что в Приморье продолжает действовать бессрочный режим повышенной готовности. Всем гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.