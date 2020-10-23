Запомнил надменную физиономию: звёздная автоледи обидела водителя из Владивостока

«Звезда на белом фите/витце, ты на своём ведре в следующий раз окажешься на тротуаре и в леерах с оторванными колёсами. Людей просто жалко стало, ибо перегородив эту полосу — Столетие и выезд с Моргородка — встал бы колом. Там стоит знак, конец полосы. Хотя бы прояви уважение и покажи поворотник, а не внаглую пихай других участников движения через сплошную. Ещё раз где-нибудь мне попадёшься — а твою надменную физиономию я запомнил, и так же по-свински себя будешь вести — расфигачу твоё ведро в пух и прах!», — возмущенно написал автор в паблике dpskontrol125rus, чем вызвал только смех у комментаторов.