Директор автошколы в Приморье попалась на взятке

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в Приморье одним из самых распространённых нарушений антикоррупционного законодательства является несвоевременная подача деклараций чиновниками о доходах и имуществе. Как отмечают сотрудники краевого департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений, зачастую это происходит не по злостному умыслу, а потому, что чиновники и депутаты в отдалённых районах края, особенно если они впервые избраны или назначены, не всегда сразу ориентируются во всех тонкостях заполнения деклараций. Для обучения госслужащих во всех муниципалитетах краевой департамент организует обучающие мероприятия — в том числе онлайн. Эту работу департамент проводит в соответствии с государственной программой Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы.