Директор автошколы в Приморье попалась на взятке

Posted 25 октября 2020, 06:46
Published 25 октября 2020, 06:46
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
Следственный отдел по Первомайскому району города Владивостока завершил расследование в отношении шестидесятилетней жительнице Надеждинского района. По версии работников органов, директор школы неоднократно получала деньги в размере 45 000 — 125 000 рублей для того чтобы передавать их неким «должностным лицам».
В обмен должностные лица обеспечивали её ученикам положительный результат сдачи экзамена на право управления транспортными средствами. В результате жители Приморья, выбравшие эту автошколу получали водительские удостоверения за деньги без надлежащей проверки теоретических знаний правил дорожного движения и практических навыков управления транспортными средствами. Общая сумма полученных и переданных (частично) должностным лицам средств превышает миллион рублей.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в Приморье одним из самых распространённых нарушений антикоррупционного законодательства является несвоевременная подача деклараций чиновниками о доходах и имуществе. Как отмечают сотрудники краевого департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений, зачастую это происходит не по злостному умыслу, а потому, что чиновники и депутаты в отдалённых районах края, особенно если они впервые избраны или назначены, не всегда сразу ориентируются во всех тонкостях заполнения деклараций. Для обучения госслужащих во всех муниципалитетах краевой департамент организует обучающие мероприятия — в том числе онлайн. Эту работу департамент проводит в соответствии с государственной программой Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы.