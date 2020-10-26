Гороскоп на 27 октября: Девы рискуют, а дети Весов бунтуют

Перед КОЗЕРОГАМИ встают финансовые вопросы: желаний становится больше и у вас, и у ваших близких. Не отказывайте себе в том, что, как вы чувствуете, пойдет на пользу вашему развитию. Очень благоприятное время для дел, связанных со здоровьем.