Гороскоп на 27 октября: Девы рискуют, а дети Весов бунтуют

Posted 26 октября 2020, 07:30
Published 26 октября 2020, 07:30
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
ОВНАМ судьба настойчиво предложит поучаствовать в делах окружающих. Вы можете с успехом выступить в роли лидера, организатора совместного развлечения. Помните, что люди сегодня особенно нуждаются в поддержке и знаках внимания: будьте щедрее в эмоциональном плане.
ТЕЛЬЦЫ признают необходимость увеличения усилий для выполнения задуманного. Хорошо работать над бизнес-планом, распределять обязанности и делиться опытом. Вполне удачный день для решительных шагов на личном фронте.
У БЛИЗНЕЦОВ период связан с использованием самых разнообразных источников информации. Разрешаются затянутые ситуации, проясняются спорные вопросы. Благоприятное время для поездок, связанных с творческой деятельностью и благотворительностью.
РАКИ будут работать над достижением уверенности и самостоятельности в принятии решений. День обещает быть несколько напряжённым в плане рабочих взаимоотношений, но зато порадует приятными мелочами в семейной жизни.
ЛЬВАМ необходимо развить большую терпимость к чужим проявлениям. Препятствием на пути к успеху могут стать собственные предрассудки и упрямство. День отмечен возрастанием физической и умственной активности, и его нужно провести с пользой.
ДЕВАМ не помешал бы глоток свежего воздуха: как в прямом, так и в переносном смысле. Жизнь щедра на открытия и новые возможности; может повезти даже в весьма рискованных предприятиях. Многие возьмутся за более активное добывание наличных.
ВЕСЫ могут столкнуться с бунтом подрастающего поколения: дайте детям шанс проявиться, показать, на что они способны. Соглашения, достигнутые сегодня, будут иметь хорошее продолжение в будущем. Хороший день для массажа.
У СКОРПИОНОВ — период преодоления эмоциональных трудностей. Не бойтесь высказывать суждения, отличные от общепринятых, ведите себя в соответствии с собственными принципами.
Для большинства СТРЕЛЬЦОВ это чрезвычайно динамичный и многоплановый день. Однако было бы неплохо поучиться влиять на ход событий более тонко, чем вы привыкли: вы достигните большего меньшими силами, если людям будет казаться, что они сами приняли решение.
Перед КОЗЕРОГАМИ встают финансовые вопросы: желаний становится больше и у вас, и у ваших близких. Не отказывайте себе в том, что, как вы чувствуете, пойдет на пользу вашему развитию. Очень благоприятное время для дел, связанных со здоровьем.
ВОДОЛЕЯМ хорошо начинать важные проекты. Старайтесь действовать по своему усмотрению, не поддаваясь чужому влиянию. Важно совместить собственные усилия с усилиями единомышленников, усилить свои позиции за счет выхода «на большую сцену».
Для многих РЫБ это время серьёзных раздумий, приобретения интересного опыта. Придётся пойти на определённый риск, чтобы добиться своего. Усиливается оригинальность мышления: вы будете действовать непредсказуемо даже для себя, что привлечет к вам внимание самых разных людей.