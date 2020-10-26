«Оборотная сторона медали»: профсоюзы высказались о ситуации с питанием школьников

Posted 26 октября 2020, 02:53
Published 26 октября 2020, 02:53
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
В письме за подписью председателя организации Людмилы Карамовой говорится: «Вторую неделю город трясет в связи с проводимыми проверками администрацией города и края питания школьников.
Начальник Управления образованием Л. В. Карпачева отстранена от должности, а начальник отдела общего образования Л. И Крупина уволена. Ряд директоров получили дисциплинарные взыскания. Между тем обвинять в происходящем только директоров и управленцев, мягко говоря, некорректно. В трудовых договорах директоров записано, что они должны «принимать меры по улучшению организации питания, созданию условий для качественного приготовления пищи в учреждении». Чем они и занимаются. Все необходимые приспособления для приготовления пищи в школе имеются. Питание школьников проходит организованно в присутствии учителей, созданы все необходимые условия, налажена бесперебойная работа пищеблоков».
Представители профсоюзов отмечают: все вопросы по качеству приготовления пищи и используемых для этого продуктов следует задавать поставщикам услуг и их работникам, и отмечают: из штатных расписаний школ давно убрали кухонных работников; если раньше директор мог уволить нерадивого повара, то в настоящее время таких прав у него нет, повари подчиняется «чужому дяде». На кухне есть заведующий производством, с него и спрос. Технологические карты по изготовлению блюд составляет тоже не директор. Практически у руководителей школ отсутствуют рычаги воздействия на поставщиков услуг и поваров. Поэтому за качество питания директор может отвечать лишь косвенно.
«Поставщиков услуг выбирает администрация города, -говорится в письме. — При минимальном штате и минимальной заработной плате работают кухонные работники. На протяжении многих лет не имеют отпуска, потому что приходится переходить из одной фирмы в другую. Ведут себя с директорами школ дерзко, потому что понимают, что на рынке им нет конкурентов. Могут привезти в образовательную организацию продукты в 6 утра или в 8 вечера. Говорят, директор должен быть на закладке продуктов, чтобы видеть, что привезли».
Представители профсоюзов также задаются вопросом: почему, предъявляя претензии к меню, никто не интересуется, куда подевались медицинские работники в образовательных организациях, которые раньше следили за качеством приготовления пищи и участвовали в составлении меню.
«Увольнение управленцев, наложение взыскания на директоров — это не решение проблемы, — отмечается в письме. — Возможно, придут другие. Не факт, что они будут лучше. Обидно, что из отрасли уходят профессионалы. Это не восполнить ничем. У директоров опускаются руки, потому что они понимают, что кардинально исправить ситуацию они не в силах. В отрасли катастрофически не хватает кадров. Такими мерами только подталкивают людей к уходу из образования. Никто не отказывается от того, что надо воспитывать культуру питания, улучшать его качество, но хотелось бы, чтобы борьба за показатели проходила цивилизованно и уважительно.
На носу отопительный сезон. Директора получили распоряжение: наладить круглосуточное дежурство для предотвращения аварийной ситуации. Кто будет этим заниматься? Сторожей в январе 2020 года сократили. Денег на привлечение к такой работе людей не дали. Видимо, директорам придется самим ночью охранять «трубу».