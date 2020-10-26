«Оборотная сторона медали»: профсоюзы высказались о ситуации с питанием школьников

«Увольнение управленцев, наложение взыскания на директоров — это не решение проблемы, — отмечается в письме. — Возможно, придут другие. Не факт, что они будут лучше. Обидно, что из отрасли уходят профессионалы. Это не восполнить ничем. У директоров опускаются руки, потому что они понимают, что кардинально исправить ситуацию они не в силах. В отрасли катастрофически не хватает кадров. Такими мерами только подталкивают людей к уходу из образования. Никто не отказывается от того, что надо воспитывать культуру питания, улучшать его качество, но хотелось бы, чтобы борьба за показатели проходила цивилизованно и уважительно.