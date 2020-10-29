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Posted 29 октября 2020, 11:55

Published 29 октября 2020, 11:55

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

«COVID, говорите»: увиденное в автобусе ужаснуло приморцев

29 октября 2020, 11:55
Жители Владивостока продолжают жаловаться на грязные автобусы, выходящие на городские улицы.

Видео из салона общественного транспорта было опубликовано в Instagram-паблике dpscontrol_125rus.

На кадрах видно, как мужчина, находящийся в передней части автобуса, проводит рукой по панели возле окна, и на его пальцах остаётся толстый слой чёрной пыли.

«COVID, говорите.. Маршрут №40 Варяг–Семёновская. Грязь и полное несоблюдение графика работы», - написал автор поста.

Сообщение пассажира заметили сотрудники администрации Владивостока. Под постом появился комментарий, размещённый с официального аккаунта мэрии. Представители власти поблагодарили мужчину за бдительность.

«Добрый день! Перевозчики обязаны ежедневно проводить уборку в автобусах и проводить дезинфекцию. За соблюдением этих требований следят 17 административных комиссий, а также сотрудники управления транспорта. К сожалению, в некоторых автобусах могут нарушать эти правила. При их выявлении перевозчику грозит штраф. К примеру, вчера во время одной из проверок маршрут сняли с линии. По вашей информации на 40 маршруте в ближайшие 2 дня также будет проведена проверка. По возможности просим уточнить регистрационный номер автобуса, в котором нашли грязь. Либо можно сообщить, когда, в какое время и где передвигались на этом автобусе. Это значительно поможет в проведении проверки. Сообщить о проблеме в работе общественного транспорта Владивостока можно по телефону 2-614-334. Спасибо за обращение!», - написали представители власти.

Напомним, ранее горожане неоднократно жаловались на состояние салона автобуса № 31 во Владивостоке.

#Новости#Общество
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