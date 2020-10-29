«COVID, говорите»: увиденное в автобусе ужаснуло приморцев

«Добрый день! Перевозчики обязаны ежедневно проводить уборку в автобусах и проводить дезинфекцию. За соблюдением этих требований следят 17 административных комиссий, а также сотрудники управления транспорта. К сожалению, в некоторых автобусах могут нарушать эти правила. При их выявлении перевозчику грозит штраф. К примеру, вчера во время одной из проверок маршрут сняли с линии. По вашей информации на 40 маршруте в ближайшие 2 дня также будет проведена проверка. По возможности просим уточнить регистрационный номер автобуса, в котором нашли грязь. Либо можно сообщить, когда, в какое время и где передвигались на этом автобусе. Это значительно поможет в проведении проверки. Сообщить о проблеме в работе общественного транспорта Владивостока можно по телефону 2-614-334. Спасибо за обращение!», - написали представители власти.