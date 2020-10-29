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Posted 29 октября 2020, 12:48

Published 29 октября 2020, 12:48

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

«Свиньи снова нагадили»: приморцы разгневаны увиденным в популярном месте отдыха

29 октября 2020, 12:48
Территория в районе посёлка Заводского в Приморье, где любят отдыхать местные жители, утопает в мусоре.

Фото с места событий было опубликовано в Instagram-паблике artem.news.plus.

В кадр попала большая куча мусора, состоящая в основном из стеклянных и пластиковых бутылок, использованной одноразовой посуды и пакетов.

«Посёлок Заводской возле бассейна. Только весной активисты вычистили и привели в порядок лес. А какие-то свиньи снова нагадили. Неужели так не нравится чистота?» - возмутился автор поста.

Подписчики паблика тоже обрушили свой гнев на нарушителей порядка.

«Разруха в головах у таких людей»,

«Месяц назад с женой убирали эту помойку. Опять появилась»,

«Похоже, многие произошли от свиней, а не от обезьян», - написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало на том, что похожая картина наблюдалась в октябре в районе бухты Новик на острове Русском. Как рассказала одна из жительниц Владивостока, отдыхающие уехали с пляжа, но оставили после себя горы мусора.

Также в начале октября в посёлке Заводском мужчина с семьёй приехал отдохнуть на речку и обнаружил там настоящую мусорную свалку.

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#Новости#Общество
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