«Свиньи снова нагадили»: приморцы разгневаны увиденным в популярном месте отдыха

Posted 29 октября 2020, 12:48
Published 29 октября 2020, 12:48
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
Фото с места событий было опубликовано в Instagram-паблике artem.news.plus.
В кадр попала большая куча мусора, состоящая в основном из стеклянных и пластиковых бутылок, использованной одноразовой посуды и пакетов.
«Посёлок Заводской возле бассейна. Только весной активисты вычистили и привели в порядок лес. А какие-то свиньи снова нагадили. Неужели так не нравится чистота?» - возмутился автор поста.
Подписчики паблика тоже обрушили свой гнев на нарушителей порядка.
«Разруха в головах у таких людей»,
«Месяц назад с женой убирали эту помойку. Опять появилась»,
«Похоже, многие произошли от свиней, а не от обезьян», - написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало на том, что похожая картина наблюдалась в октябре в районе бухты Новик на острове Русском. Как рассказала одна из жительниц Владивостока, отдыхающие уехали с пляжа, но оставили после себя горы мусора.
Также в начале октября в посёлке Заводском мужчина с семьёй приехал отдохнуть на речку и обнаружил там настоящую мусорную свалку.