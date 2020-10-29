«Свиньи снова нагадили»: приморцы разгневаны увиденным в популярном месте отдыха

Ранее «Восток-Медиа» сообщало на том, что похожая картина наблюдалась в октябре в районе бухты Новик на острове Русском. Как рассказала одна из жительниц Владивостока, отдыхающие уехали с пляжа, но оставили после себя горы мусора.