Роспотребнадзор: 90% «ввезённых» случаев COVID-19 пришлись на Турцию

Posted 3 ноября 2020, 06:29
Published 3 ноября 2020, 06:29
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Напомним, что в августе 2020 года между Россией и Турцией было восстановлено авиасообщение. Глава ведомства отметила, что за три последних месяца там отдохнули около 1,5 миллиона россиян.
В конце октября российское генконсульство в Анталье сообщило о смерти российского туриста с диагнозом COVID-19 на турецкой территории. Согласно данным специалистов, всего в Турции от коронавируса скончались уже 10 россиян.
С начала пандемии коронавируса в Турции зарегистрировано 377 443 случая заболевания. Не справились с болезнью 10 326 человек, по данным «Интерфакса».
Из-за увеличения числа случаев «привозного» ковида, Роспотребнадзор предложил принять меры для предотвращения распространения инфекции. Страны уже начали переговоры о сокращении числа авиарейсов, хотя причиной этого называют экономическую ситуацию — зимой летают меньше.
При этом эксперты отмечают, что границы закрывать не будут.
«Улетает много бессимптомных больных. В Турцию в среднем едут на восемь дней, а инкубационный период ковида — две недели. Получается уже заболевший человек улетает в Турцию, чувствует себя прекрасно, но уже является носителем. Возвращается, может быть, в прекрасном самочувствии, а потом может узнать, что он болен. Наше предложение — сдавать тесты перед вылетом, за 72 часа до вылета», — рассказал член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире радио Sputnik.
Мкртчян предложил не выпускать за границу тех, у кого диагностируют коронавирус.
Но не все согласны с оценками ситуации Роспотребнадзора. Как отметила пресс-секретарь Союза туриндустрии Ирина Тюрина в эфире «Эхо Москвы» — коронавирусом в Турции с момент открытия границ заразились менее 1% россиян. При этом многие туристы используют Турцию как транспортный хаб — в Стамбуле удобные стыковки в другие страны. Возвращаются туристы также, а в анкете Роспотребнадзора указывается последняя страна вылета в Россию — Турция.
«Этим и объясняется высокая статистика», — заключила Тюрина.
Тем временем в России зафиксировано свыше 1,6 миллиона случаев заболевания COVID-19. Ежедневный прирост заболевших составляет порядка 17-18 тысяч человек.
В Приморье за сутки заразились 205 человек. Всего в крае с начала эпидемии заболели 15 974 человека.