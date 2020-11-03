Роспотребнадзор: 90% «ввезённых» случаев COVID-19 пришлись на Турцию

«Улетает много бессимптомных больных. В Турцию в среднем едут на восемь дней, а инкубационный период ковида — две недели. Получается уже заболевший человек улетает в Турцию, чувствует себя прекрасно, но уже является носителем. Возвращается, может быть, в прекрасном самочувствии, а потом может узнать, что он болен. Наше предложение — сдавать тесты перед вылетом, за 72 часа до вылета», — рассказал член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире радио Sputnik.