vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября 2020, 06:29

Published 3 ноября 2020, 06:29

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Роспотребнадзор: 90% «ввезённых» случаев COVID-19 пришлись на Турцию

Роспотребнадзор: 90% «ввезённых» случаев COVID-19 пришлись на Турцию

3 ноября 2020, 06:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Отдых
Около 10 тысяч заболевших коронавирусом вернулись в Россию из Турции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это 90% заболевших из всей массы туристов, вернувшихся в РФ, передают слова Поповой «Новые Известия».

Напомним, что в августе 2020 года между Россией и Турцией было восстановлено авиасообщение. Глава ведомства отметила, что за три последних месяца там отдохнули около 1,5 миллиона россиян.

В конце октября российское генконсульство в Анталье сообщило о смерти российского туриста с диагнозом COVID-19 на турецкой территории. Согласно данным специалистов, всего в Турции от коронавируса скончались уже 10 россиян.

С начала пандемии коронавируса в Турции зарегистрировано 377 443 случая заболевания. Не справились с болезнью 10 326 человек, по данным «Интерфакса».

Из-за увеличения числа случаев «привозного» ковида, Роспотребнадзор предложил принять меры для предотвращения распространения инфекции. Страны уже начали переговоры о сокращении числа авиарейсов, хотя причиной этого называют экономическую ситуацию — зимой летают меньше.

При этом эксперты отмечают, что границы закрывать не будут.

«Улетает много бессимптомных больных. В Турцию в среднем едут на восемь дней, а инкубационный период ковида — две недели. Получается уже заболевший человек улетает в Турцию, чувствует себя прекрасно, но уже является носителем. Возвращается, может быть, в прекрасном самочувствии, а потом может узнать, что он болен. Наше предложение — сдавать тесты перед вылетом, за 72 часа до вылета», — рассказал член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире радио Sputnik.

Мкртчян предложил не выпускать за границу тех, у кого диагностируют коронавирус.

Но не все согласны с оценками ситуации Роспотребнадзора. Как отметила пресс-секретарь Союза туриндустрии Ирина Тюрина в эфире «Эхо Москвы» — коронавирусом в Турции с момент открытия границ заразились менее 1% россиян. При этом многие туристы используют Турцию как транспортный хаб — в Стамбуле удобные стыковки в другие страны. Возвращаются туристы также, а в анкете Роспотребнадзора указывается последняя страна вылета в Россию — Турция.

«Этим и объясняется высокая статистика», — заключила Тюрина.

Тем временем в России зафиксировано свыше 1,6 миллиона случаев заболевания COVID-19. Ежедневный прирост заболевших составляет порядка 17-18 тысяч человек.

В Приморье за сутки заразились 205 человек. Всего в крае с начала эпидемии заболели 15 974 человека.

Материалы по теме
Выросла стоимость билетов из России в Анталью и другие города ТурцииВ Турции пройдет масштабная противоэпидемическая проверкаТрех россиянок арестовали в Турции за нападение на медсестру
#Новости#Общество#Россия#Владивосток#Отдых#COVID-19#НИ#Турция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика