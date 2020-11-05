«Понравился»: неторопливая жительница Владивостока ищет мужчину

Posted 5 ноября 2020, 05:19
Published 5 ноября 2020, 05:19
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Он был с другом, а я с подругой. Понравился. Может, попробуем сделать так, чтобы он нашёлся?», — пишет автор в blog_vladivostok.
В комментариях обсудили поступок автора и её долгое принятие решений.
«А чего сразу-то не познакомились?»;
«Я спросила его: пакет нужен? Он сказал: „да“. Ну я и поняла, что это — судьба»;
«Они в итоге нашли друг друга. Но она не понравилась его семье… Особенно жене»;
«Вот девочки интересный народ, надо было выпендриваться, чтобы потом искать его в соцсетях»;
«Принц, найдись!»;
«Она просто справку ему не смогла от коронавируса показать»;
«Вот же язвы! Может, стеснительная девушка. Застеснялась от неожиданности и тут ваши комменты».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жительница Владивостока опубликовала в социальных сетях пост о том, что ищет троих молодых людей, которые помогли ей найти забытую в автобусе на острове Русский сумку.