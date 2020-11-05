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Posted 5 ноября 2020, 05:19

Published 5 ноября 2020, 05:19

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Понравился»: неторопливая жительница Владивостока ищет мужчину

«Понравился»: неторопливая жительница Владивостока ищет мужчину

5 ноября 2020, 05:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жительница Владивостока опубликовала пост о том, что в Калина Молл ей встретился некий молодой человек, который пытался с ней познакомиться. По неизвестной причине знакомство не состоялось, а теперь девушка ищет таинственного приморца в соцсетях.

«Он был с другом, а я с подругой. Понравился. Может, попробуем сделать так, чтобы он нашёлся?», — пишет автор в blog_vladivostok.

В комментариях обсудили поступок автора и её долгое принятие решений.

«А чего сразу-то не познакомились?»;

«Я спросила его: пакет нужен? Он сказал: „да“. Ну я и поняла, что это — судьба»;

«Они в итоге нашли друг друга. Но она не понравилась его семье… Особенно жене»;

«Вот девочки интересный народ, надо было выпендриваться, чтобы потом искать его в соцсетях»;

«Принц, найдись!»;

«Она просто справку ему не смогла от коронавируса показать»;

«Вот же язвы! Может, стеснительная девушка. Застеснялась от неожиданности и тут ваши комменты».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жительница Владивостока опубликовала в социальных сетях пост о том, что ищет троих молодых людей, которые помогли ей найти забытую в автобусе на острове Русский сумку.

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#Новости#Общество#Владивосток
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