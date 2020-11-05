«Понравился»: неторопливая жительница Владивостока ищет мужчину

Жительница Владивостока опубликовала пост о том, что в Калина Молл ей встретился некий молодой человек, который пытался с ней познакомиться. По неизвестной причине знакомство не состоялось, а теперь девушка ищет таинственного приморца в соцсетях.

«Он был с другом, а я с подругой. Понравился. Может, попробуем сделать так, чтобы он нашёлся?», — пишет автор в blog_vladivostok. В комментариях обсудили поступок автора и её долгое принятие решений. «А чего сразу-то не познакомились?»; «Я спросила его: пакет нужен? Он сказал: „да“. Ну я и поняла, что это — судьба»; «Они в итоге нашли друг друга. Но она не понравилась его семье… Особенно жене»; «Вот девочки интересный народ, надо было выпендриваться, чтобы потом искать его в соцсетях»; «Принц, найдись!»; «Она просто справку ему не смогла от коронавируса показать»; «Вот же язвы! Может, стеснительная девушка. Застеснялась от неожиданности и тут ваши комменты». Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жительница Владивостока опубликовала в социальных сетях пост о том, что ищет троих молодых людей, которые помогли ей найти забытую в автобусе на острове Русский сумку. Материалы по теме «Целует его»: игривый мужчина среди бела дня смущает приморцев «Чтоб не помялось»: попка автоледи на белом «прадике» не даёт покоя приморцу