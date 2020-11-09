Эксперт объяснил победу Омска в полуфинале «Дебатла» с Тюменью

Темой диспута стал вопрос «Оправдана ли с общественной точки зрения позиция чайлд-фри?». Омичи отстаивали мнение, что иметь детей или нет, это личное решение каждого человека. Тюменцы защищали противоположную точку зрения: демонстративно отказываясь от деторождения, человек фактически живет за счет других. Обратим внимание, что та или иная позиция, которую отстаивают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников.