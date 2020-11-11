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Posted 11 ноября 2020, 06:49

Published 11 ноября 2020, 06:49

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

«Нашлась через сайт»: взрослый приморец и подросток «повелись» на обещания девушки

«Нашлась через сайт»: взрослый приморец и подросток «повелись» на обещания девушки

11 ноября 2020, 06:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мошенничество
Во Владивостоке закончили расследование в отношении местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве со значительным ущербом.

В полиции города рассказали о том, что 26-летняя жительница краевого центра нашла через сайт объявлений человека, который продавал смартфон. Они договорились о встрече. Мужчина отдал девушке телефон с зарядкой, а та якобы перевела на его счёт деньги с виртуального кошелька. Она даже показала продавцу смс с чеком об оплате. В действительности же, оговоренной суммы — 10,5 тысячи рублей — у неё на счету не было и девушка об этом знала.

Отмечается, что в тот же день горожанка по схожей схеме «купила» телефон у другого продавца. На этот раз — у подростка, который с разрешения родителей пытался продать старый гаджет за 11 тысяч рублей.

После «сделок» злоумышленница переставала выходить на связь.

В полиции отметили, что расследование уголовного дела закончено. Причастность девушки к обоим преступлениям доказана. Далее уголовное дело рассмотрит суд. Согласно статье, злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее полиция Приморья рассказала о том, что в последнее время появляются новые приложения, сервисы и программы, с помощью которых мошенники обманывают граждан. При этом способы «развода» становятся все более сложными. Попадаются на них порой даже технически грамотные люди.

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