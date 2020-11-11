«Нашлась через сайт»: взрослый приморец и подросток «повелись» на обещания девушки

В полиции города рассказали о том, что 26-летняя жительница краевого центра нашла через сайт объявлений человека, который продавал смартфон. Они договорились о встрече. Мужчина отдал девушке телефон с зарядкой, а та якобы перевела на его счёт деньги с виртуального кошелька. Она даже показала продавцу смс с чеком об оплате. В действительности же, оговоренной суммы — 10,5 тысячи рублей — у неё на счету не было и девушка об этом знала.