«Нашлась через сайт»: взрослый приморец и подросток «повелись» на обещания девушки

Posted 11 ноября 2020, 06:49
Published 11 ноября 2020, 06:49
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
В полиции города рассказали о том, что 26-летняя жительница краевого центра нашла через сайт объявлений человека, который продавал смартфон. Они договорились о встрече. Мужчина отдал девушке телефон с зарядкой, а та якобы перевела на его счёт деньги с виртуального кошелька. Она даже показала продавцу смс с чеком об оплате. В действительности же, оговоренной суммы — 10,5 тысячи рублей — у неё на счету не было и девушка об этом знала.
Отмечается, что в тот же день горожанка по схожей схеме «купила» телефон у другого продавца. На этот раз — у подростка, который с разрешения родителей пытался продать старый гаджет за 11 тысяч рублей.
После «сделок» злоумышленница переставала выходить на связь.
В полиции отметили, что расследование уголовного дела закончено. Причастность девушки к обоим преступлениям доказана. Далее уголовное дело рассмотрит суд. Согласно статье, злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее полиция Приморья рассказала о том, что в последнее время появляются новые приложения, сервисы и программы, с помощью которых мошенники обманывают граждан. При этом способы «развода» становятся все более сложными. Попадаются на них порой даже технически грамотные люди.