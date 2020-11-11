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Posted 11 ноября 2020, 08:31

Published 11 ноября 2020, 08:31

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Новый год без мандаринов? Власти Приморья прокомментировали ситуацию на рынке

Новый год без мандаринов? Власти Приморья прокомментировали ситуацию на рынке

11 ноября 2020, 08:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава Приморского Минпромторга прокомментировал возникшую на приморском рынке ситуацию с продовольственными товарами из Китая. В частности, фруктами и овощами.

В приморском правительстве отметили, что в последнее время число обращений граждан увеличилось — связано это с введением Китаем ограничения в области трансграничных автоперевозок.

Министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин рассказал в ходе брифинга о том, что все овощи и фрукты в крае делятся на три категории.

Так, с овощами «борщевого набора» — картофель, морковь, лук, капуста и свекла — проблем в крае нет. Приморские производители поставляют их на рынок в достаточном для полного обеспечения торговых сетей количестве.

«Таким образом, этого количества с избытком хватит для того, чтобы обеспечить все население края на весь зимний период, при условии грамотного хранения, и даже помочь другим регионам. Традиционно сложными месяцами для нас будут май и июнь, но мы к этому готовимся, есть договоренности с другими регионами», — обозначил Сергей Калитин.

Для обеспечения тепличными овощами — огурец, томат, перец, листовой салат — в крае ожидают запуск тепличного комплекса «Лотос». Мощность этого комплекса — около 8 тысяч тонн свежих овощей: огурцов, помидоров и салата в год. Кроме того, министр отметил, что сейчас есть налаженные торговые связи с поставщиками из Сахалинской и Новосибирской областей, Хабаровского края.

«То, над чем стоит сегодня поработать — это распространить механизм государственного субсидирования на автомобильные перевозки сельхозпродукции. Сейчас такая субсидия действует только при перевозках по железной дороге. Это позволит поставлять свежие овощи — огурцы, томаты — без потери качества и по оптимальной цене», — подчеркнул министр.

Самая сложная ситуация сейчас — с косточковыми. В частности, многих приморцев беспокоит возможное отсутствие на прилавках мандаринов. Глава краевого Минпромторга заявил о том, что под Новый Год, возможно, удастся завести партию фруктов из Китая.

«Есть альтернативные варианты поставок из Пакистана и Турции. Это немного не та продукция, которую мы традиционно привыкли видеть на своих столах, но фрукты достойного качества, и мы постараемся сделать их и по цене доступными. Мы стараемся, чтобы на прилавках был максимально возможный ассортимент. А те товары, которые по объективным причинам выпадают, стараемся заменить аналогами», — подчеркнул Калитин.

#Новости#Экономика#Китай
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