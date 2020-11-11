Новый год без мандаринов? Власти Приморья прокомментировали ситуацию на рынке

«Есть альтернативные варианты поставок из Пакистана и Турции. Это немного не та продукция, которую мы традиционно привыкли видеть на своих столах, но фрукты достойного качества, и мы постараемся сделать их и по цене доступными. Мы стараемся, чтобы на прилавках был максимально возможный ассортимент. А те товары, которые по объективным причинам выпадают, стараемся заменить аналогами», — подчеркнул Калитин.