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Posted 11 ноября 2020, 10:44

Published 11 ноября 2020, 10:44

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

«Ушёл мечтатель, преображавший наш город»: во Владивостоке скончался Геннадий Турмов

11 ноября 2020, 10:44
Бывший ректор Дальневосточного государственного технического университета, доктор технических наук, профессор, капитан 1 ранга Геннадий Турмов скончался во Владивостоке в среду, 11 ноября, на 80-м году жизни.

Информация об этом появилась на официальной странице Пушкинского театра ДВФУ в социальной сети Instagram.

«Сегодня ушел из жизни Геннадий Петрович Турмов – человек, который дал жизнь нынешнему Пушкинскому театру. Спасибо Деятелю, Просветителю, Инженеру и Поэту! Ушел мечтатель, преображавший наш город, способный созидать и совершать добрые дела! С нежностью и благодарностью будем помнить и беречь его славное наследие», - говорится в сообщении.

По информации друзей учёного в социальных сетях, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Геннадий Турмов родился 28 августа 1941 года в многодетной семье. С отличием окончил кораблестроительный факультет ДВПИ имени Куйбышева. Служил на Тихоокеанском флоте. В 1992 году Геннадий Турмов возглавил Политехнический институт, который вскоре был реорганизован в Дальневосточный государственный технический университет, и оставался ректором вуза до 2007 года, впоследствии став его президентом. Являлся депутатом Законодательного собрания Приморского края и Думы города Владивостока. Почётный гражданин Владивостока. Занимая пост ректора ДВГТУ, Геннадий Турмов выступил с инициативой восстановить знаменитый Пушкинский театр и построить возле главного корпуса вуза на улице Пушкинской, 10 часовню Святой Татьяны. Известный всем горожанам памятник Кириллу и Мефодию, расположенный возле корпуса «Б» ДВГТУ на видовой площадке в районе остановки «Фуникулёр», также был установлен при содействии Геннадия Турмова. Являлся Заслуженным деятелем науки и техники Российской Федерации, лауреатом Премии Президента Российской Федерации, был награждён многочисленными орденами и медалями.

Редакция «Восток-Медиа» выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Геннадия Петровича Турмова. Мы скорбим вместе с вами.

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