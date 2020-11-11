«Ушёл мечтатель, преображавший наш город»: во Владивостоке скончался Геннадий Турмов

Геннадий Турмов родился 28 августа 1941 года в многодетной семье. С отличием окончил кораблестроительный факультет ДВПИ имени Куйбышева. Служил на Тихоокеанском флоте. В 1992 году Геннадий Турмов возглавил Политехнический институт, который вскоре был реорганизован в Дальневосточный государственный технический университет, и оставался ректором вуза до 2007 года, впоследствии став его президентом. Являлся депутатом Законодательного собрания Приморского края и Думы города Владивостока. Почётный гражданин Владивостока. Занимая пост ректора ДВГТУ, Геннадий Турмов выступил с инициативой восстановить знаменитый Пушкинский театр и построить возле главного корпуса вуза на улице Пушкинской, 10 часовню Святой Татьяны. Известный всем горожанам памятник Кириллу и Мефодию, расположенный возле корпуса «Б» ДВГТУ на видовой площадке в районе остановки «Фуникулёр», также был установлен при содействии Геннадия Турмова. Являлся Заслуженным деятелем науки и техники Российской Федерации, лауреатом Премии Президента Российской Федерации, был награждён многочисленными орденами и медалями.