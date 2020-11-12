«Безопасность превыше всего»: в Приморье снизят количество ДТП на дорогах

Posted 12 ноября 2020, 02:20
Published 12 ноября 2020, 02:20
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Специалисты «Примавтодора» отмечают, что на всех участках дорог, где ведутся работы, за год зафиксировано повышенное количество дорожно-транспортных происшествий.
«Проводится анализ статистики происшествий и определяется, что необходимо сделать — установить леерное ограждение, поставить светофор, сделать освещение, вывесить дополнительные дорожные знаки. Все эти мероприятия направлены на безопасность как водителей, так и пешеходов», — рассказал заместитель начальника отдела контроля и приемки работ Примуправтодора Илья Матюшко.
Опасные участки выявлены на трассах: Артем — Находка — Порт Восточный, Де-Фриз — Седанка — Патрокл, Владивосток — Артем, Дальнегорск — Краснореченск, Осиновка — Рудная Пристань, Уссурийск — Пограничный — Госграница, подъезд к селу Покровка от дороги Галенки–Новогеоргиевка.
Кроме того, опасным считается участок на 4-м километре дороги по направлению к аэропорту Владивостока. Здесь, чтобы избежать ДТП специалисты возведут виадук. Уже сейчас работники создают металлическую балку и лестницы, идёт монтаж и установка ригелей.
Работы проводятся за счёт средств краевого и федерального бюджетов, а также на сэкономленные деньги от торгов по объектам «БКАД». Все очаги аварийности будут ликвидированы до начала 2021 года.
«На проведение этих видов работ не влияет наступление холодов, и до конца года они будут завершены», — заявил Матюшко.
Подобную работу регулярно проводят и специалисты АО «Примавтодор».
«АО „Примавтодор“ проводит работу по профилактике безопасности дорожного движения в крае следующим образом: по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в 2020 году была нанесена разметка на 694 пешеходных переходах. Эта работа проводится два раза в сезон. Установлено 3200 штук сигнальных столбиков. Заменено 4447 погонных метров отдельных секций металлического барьерного ограждения. Установлено 7212 дорожных знаков. Было отремонтировано и покрашено 929 автопавильонов и обустроено 2850 погонных метров тротуаров. Ежедневно АО „Примавтодор“ проводит уборку мусора вдоль дорог, это более 7010 километров в месяц. В этом году было установлено и заменено 5830 штук световозвращающих элементов на барьерном ограждении», — рассказал гендиректор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.
Повышение уровня безопасности движения на приморских дорогах, а также ликвидация аварийных участков проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и приморской госпрограммы «Безопасный край» рассчитанной на 2020–2027 годы.