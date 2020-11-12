«Безопасность превыше всего»: в Приморье снизят количество ДТП на дорогах

«АО „Примавтодор“ проводит работу по профилактике безопасности дорожного движения в крае следующим образом: по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в 2020 году была нанесена разметка на 694 пешеходных переходах. Эта работа проводится два раза в сезон. Установлено 3200 штук сигнальных столбиков. Заменено 4447 погонных метров отдельных секций металлического барьерного ограждения. Установлено 7212 дорожных знаков. Было отремонтировано и покрашено 929 автопавильонов и обустроено 2850 погонных метров тротуаров. Ежедневно АО „Примавтодор“ проводит уборку мусора вдоль дорог, это более 7010 километров в месяц. В этом году было установлено и заменено 5830 штук световозвращающих элементов на барьерном ограждении», — рассказал гендиректор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.