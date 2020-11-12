Инородное тело поставило на уши пол-Владивостока

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в социальных сетях появилось видео с территории популярного ТЦ «Калина Молл» во Владивостоке. На кадрах был виден черный дым на крыше комплекса. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Всех посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали из здания. Также в МЧС края сообщили, что сотрудники ведомства начали проверку на месте случившегося.