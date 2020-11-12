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Posted 12 ноября 2020, 10:26

Published 12 ноября 2020, 10:26

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Инородное тело поставило на уши пол-Владивостока

Инородное тело поставило на уши пол-Владивостока

12 ноября 2020, 10:26
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
Администрация «Калина Молл» прокомментировала произошедший днём в четверг, 12 ноября, инцидент с эвакуацией посетителей торгового центра, который поставил на уши пол-Владивостока.

Как сообщается на официальной странице ТЦ в социальной сети Instagram, причиной случившегося стало инородное тело, неизвестным образом оказавшееся на крыше здания.

«Сегодня в ТВК Калина Молл сработала пожарная сигнализация — на крышу комплекса попало инородное тело, предположительно пиротехнический снаряд, выпущенный за пределами ТВК. Все экстренные службы сработали оперативно, инцидент отработали силами служб ТВК. Эвакуация прошла в максимально оперативный срок», - отметили в «Калина Молл».

Администрация торгового центра поблагодарила посетителей комплекса, которые проявили дисциплинированность во время эвакуации.

«Приносим извинения за возможные неудобства, но обеспечение безопасности пребывания является для нас приоритетным», - подчеркнуло руководство ТЦ.

Также в «Калина Молл» сообщили, что уже через 15 минут после окончания оповещения торговый центр продолжил работу в штатном режиме.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в социальных сетях появилось видео с территории популярного ТЦ «Калина Молл» во Владивостоке. На кадрах был виден черный дым на крыше комплекса. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Всех посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали из здания. Также в МЧС края сообщили, что сотрудники ведомства начали проверку на месте случившегося.

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