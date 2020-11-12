Инородное тело поставило на уши пол-Владивостока

Posted 12 ноября 2020, 10:26
Published 12 ноября 2020, 10:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщается на официальной странице ТЦ в социальной сети Instagram, причиной случившегося стало инородное тело, неизвестным образом оказавшееся на крыше здания.
«Сегодня в ТВК Калина Молл сработала пожарная сигнализация — на крышу комплекса попало инородное тело, предположительно пиротехнический снаряд, выпущенный за пределами ТВК. Все экстренные службы сработали оперативно, инцидент отработали силами служб ТВК. Эвакуация прошла в максимально оперативный срок», - отметили в «Калина Молл».
Администрация торгового центра поблагодарила посетителей комплекса, которые проявили дисциплинированность во время эвакуации.
«Приносим извинения за возможные неудобства, но обеспечение безопасности пребывания является для нас приоритетным», - подчеркнуло руководство ТЦ.
Также в «Калина Молл» сообщили, что уже через 15 минут после окончания оповещения торговый центр продолжил работу в штатном режиме.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в социальных сетях появилось видео с территории популярного ТЦ «Калина Молл» во Владивостоке. На кадрах был виден черный дым на крыше комплекса. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Всех посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали из здания. Также в МЧС края сообщили, что сотрудники ведомства начали проверку на месте случившегося.