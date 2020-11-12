Картина дня в Приморье: инородное тело, дождь со снегом и новый максимум заболевших

За прошедшие сутки в Приморье зафиксировали 215 новых случаев COVID-19. В общей сложности число заражённых опасной инфекцией в крае приближается к 18 тысячам и сейчас составляет 17 862. В оперативном штабе по борьбе с заболеванием отметили, что при этом за сутки более 120 человек сумели победить болезнь. Всего с коронавирусом в регионе справились 17 862 человека. Кроме того, за сутки ещё четыре человека скончались от коронавируса. Всего с болезнью не смогли справиться уже 185 приморцев.