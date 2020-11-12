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Posted 12 ноября 2020, 14:12

Published 12 ноября 2020, 14:12

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Картина дня в Приморье: инородное тело, дождь со снегом и новый максимум заболевших

Картина дня в Приморье: инородное тело, дождь со снегом и новый максимум заболевших

12 ноября 2020, 14:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Инородное тело на крыше

Пиротехнический снаряд, упавший на крышу торгового центра «Калина Молл» во Владивостоке, по предварительным данным, стал причиной массовой эвакуации из здания комплекса днём в четверг, 12 ноября. По информации администрации ТЦ, инородное тело было выпущено за пределами «Калина Молл». Повалил дым, сработала сигнализация. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. В МЧС края сообщили, что сотрудники ведомства начали проверку на месте случившегося.

Дождь со снегом

В ближайшие часы территорию Приморья накроют осадки. По прогнозам синоптиков, в ночь на 13 ноября в крае пройдут небольшие дожди, в горных районах возможен снег. При этом будет достаточно тепло — около 2-8 градусов на юге края. Днём небольшие осадки сохранятся только в центральных районах. Далее на территорию региона придёт прохладный воздух, местами ветер поднимется до 15-20 м/с.

Плюс 215

За прошедшие сутки в Приморье зафиксировали 215 новых случаев COVID-19. В общей сложности число заражённых опасной инфекцией в крае приближается к 18 тысячам и сейчас составляет 17 862. В оперативном штабе по борьбе с заболеванием отметили, что при этом за сутки более 120 человек сумели победить болезнь. Всего с коронавирусом в регионе справились 17 862 человека. Кроме того, за сутки ещё четыре человека скончались от коронавируса. Всего с болезнью не смогли справиться уже 185 приморцев.

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