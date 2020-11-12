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Posted 12 ноября 2020, 12:27

Published 12 ноября 2020, 12:27

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Прокуратура Перми закрыла пожароопасный квеструм

Прокуратура Перми закрыла пожароопасный квеструм

12 ноября 2020, 12:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По иску прокуратуры Перми суд приостановил работу пожароопасного квеструма.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, то, что развлекательное заведение не соответствует требованиям пожарной безопасности, выяснилось в ходе его проверки совместно со специалистом пожарного надзора.

В здании на улице Николая Островского, 29, где расположен «Квеструм, обнаружилось немало нарушений пожарной безопасности. Несмотря на это, заведение проводило игры в виде интеллектуального лабиринта.

Прокуратура через суд обязала собственников и арендаторов здания устранить выявленные нарушения. Также суд удовлетворил требование прокуратуры о приостановке деятельности квеструма, который может быть опасен для жизни и здоровья его посетителей.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

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