Прокуратура Перми закрыла пожароопасный квеструм

Posted 12 ноября 2020, 12:27
Published 12 ноября 2020, 12:27
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, то, что развлекательное заведение не соответствует требованиям пожарной безопасности, выяснилось в ходе его проверки совместно со специалистом пожарного надзора.
В здании на улице Николая Островского, 29, где расположен «Квеструм, обнаружилось немало нарушений пожарной безопасности. Несмотря на это, заведение проводило игры в виде интеллектуального лабиринта.
Прокуратура через суд обязала собственников и арендаторов здания устранить выявленные нарушения. Также суд удовлетворил требование прокуратуры о приостановке деятельности квеструма, который может быть опасен для жизни и здоровья его посетителей.
Решение суда еще не вступило в законную силу.