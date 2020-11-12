В России увеличат число тестируемых на коронавирус

Posted 12 ноября 2020, 13:22
Published 12 ноября 2020, 13:22
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как передает RT, об этом сообщили на официальном сайте правительства.
Напомним, что накануне за сутки провели почти 600 тысяч тестов на SARS-CoV-2.
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