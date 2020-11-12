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Posted 12 ноября 2020, 13:22

Published 12 ноября 2020, 13:22

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В России увеличат число тестируемых на коронавирус

12 ноября 2020, 13:22
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил охватить еще больше населения для тестирования на коронавирус.

Как передает RT, об этом сообщили на официальном сайте правительства.

Напомним, что накануне за сутки провели почти 600 тысяч тестов на SARS-CoV-2.

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