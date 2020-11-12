В виде дождя со снегом: приморские синоптики озвучили актуальный прогноз погоды

Сюжет Погода

Днём в четверг, 12 ноября, атмосферное давление в Приморье начало падать и край оказался во власти циклона. Однако, как утверждают синоптики Примгидромета, в этот день он не принесёт в край осадков. К вечеру местами усилится прохладный южный ветер, а максимальные температуры повысятся на 3-6 градусов.

В ночь на 13 ноября в крае пройдут небольшие дожди, в горных районах возможен снег. При этом будет достаточно тепло — около 2-8 градусов на юге края. Днём небольшие осадки сохранятся только в центральных районах. Далее на территорию региона придёт прохладный воздух, местами ветер поднимется до 15-20 м/с. Во Владивостоке в четверг ожидается переменная облачность. Существенных осадков не будет, ветер южный, умеренный. Средняя температура днём составит около +9…+12 градусов. Ближайшей ночью возможен небольшой дождь, а также поднимется резкий северный ветер, немного похолодает. При этом столбики термометров не поднимется выше +8…+10 градусов. Материалы по теме Циклон: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье