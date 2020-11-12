В виде дождя со снегом: приморские синоптики озвучили актуальный прогноз погоды

Posted 12 ноября 2020, 05:06
Published 12 ноября 2020, 05:06
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В ночь на 13 ноября в крае пройдут небольшие дожди, в горных районах возможен снег. При этом будет достаточно тепло — около 2-8 градусов на юге края.
Днём небольшие осадки сохранятся только в центральных районах. Далее на территорию региона придёт прохладный воздух, местами ветер поднимется до 15-20 м/с.
Во Владивостоке в четверг ожидается переменная облачность. Существенных осадков не будет, ветер южный, умеренный. Средняя температура днём составит около +9…+12 градусов.
Ближайшей ночью возможен небольшой дождь, а также поднимется резкий северный ветер, немного похолодает. При этом столбики термометров не поднимется выше +8…+10 градусов.