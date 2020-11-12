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Posted 12 ноября 2020, 05:06

Published 12 ноября 2020, 05:06

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В виде дождя со снегом: приморские синоптики озвучили актуальный прогноз погоды

В виде дождя со снегом: приморские синоптики озвучили актуальный прогноз погоды

12 ноября 2020, 05:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Днём в четверг, 12 ноября, атмосферное давление в Приморье начало падать и край оказался во власти циклона. Однако, как утверждают синоптики Примгидромета, в этот день он не принесёт в край осадков. К вечеру местами усилится прохладный южный ветер, а максимальные температуры повысятся на 3-6 градусов.

В ночь на 13 ноября в крае пройдут небольшие дожди, в горных районах возможен снег. При этом будет достаточно тепло — около 2-8 градусов на юге края.

Днём небольшие осадки сохранятся только в центральных районах. Далее на территорию региона придёт прохладный воздух, местами ветер поднимется до 15-20 м/с.

Во Владивостоке в четверг ожидается переменная облачность. Существенных осадков не будет, ветер южный, умеренный. Средняя температура днём составит около +9…+12 градусов.

Ближайшей ночью возможен небольшой дождь, а также поднимется резкий северный ветер, немного похолодает. При этом столбики термометров не поднимется выше +8…+10 градусов.

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#Новости#Общество#Погода
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