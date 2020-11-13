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Posted 13 ноября 2020, 09:46

Published 13 ноября 2020, 09:46

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

На детей в России выделят более 120 миллиардов рублей

На детей в России выделят более 120 миллиардов рублей

13 ноября 2020, 09:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
Российское правительство до конца 2020 года направит 62 миллиарда рублей на выплаты малообеспеченным семьям, в которых живут дети 3-7 лет. Всего в этом году на эти нужды выделено более 123 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет предоставляется ежемесячная денежная выплата. Сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 миллиарда рублей, таким образом, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 миллиарда рублей», — заявил премьер во время заседания правительства.

Выделенные средства получат более 4 миллионов российских детей.

Размер пособия, в среднем — половина регионального прожиточного минимума на ребёнка (около 5,5 тысяч рублей).

До конца ноября правительство проведёт оценку доходов российских семей, которые получают социальные выплаты, и примет меры для их увеличения, начиная со следующего года.

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