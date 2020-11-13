На детей в России выделят более 120 миллиардов рублей

«По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет предоставляется ежемесячная денежная выплата. Сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 миллиарда рублей, таким образом, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 миллиарда рублей», — заявил премьер во время заседания правительства.