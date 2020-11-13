На детей в России выделят более 120 миллиардов рублей

Posted 13 ноября 2020, 09:46
Published 13 ноября 2020, 09:46
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
«По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет предоставляется ежемесячная денежная выплата. Сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 миллиарда рублей, таким образом, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 миллиарда рублей», — заявил премьер во время заседания правительства.
Выделенные средства получат более 4 миллионов российских детей.
Размер пособия, в среднем — половина регионального прожиточного минимума на ребёнка (около 5,5 тысяч рублей).
До конца ноября правительство проведёт оценку доходов российских семей, которые получают социальные выплаты, и примет меры для их увеличения, начиная со следующего года.