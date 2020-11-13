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Posted 13 ноября 2020, 09:15

Published 13 ноября 2020, 09:15

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Параспортсмены из Приморья поедут на чемпионат по регби при поддержке «Единой России»

Параспортсмены из Приморья поедут на чемпионат по регби при поддержке «Единой России»

13 ноября 2020, 09:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Параспортсмены из Приморья отправятся на чемпионат России по регби на колясках. Соревнования пройдут в Крыму с 16 по 22 ноября. Поддержку команде поручил оказать глава регионального отделения партии «Единая Россия» губернатор Олег Кожемяко.

Чемпионат в Крыму — первое выездное мероприятие для приморских параспортсменов в этом году. Из-за коронавируса большую часть соревнований пришлось отменить. И для регбистов это хороший шанс заявить о себе после долгого перерыва.

Приморская сборная по регби на колясках состоит из девяти человек. И у параспортменов не оказалось денег на дорогу до Евпатории, где состоится чемпионат. Общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег» обратилась за поддержкой в партию «Единая Россия». В итоге глава местного отделения партии губернатор Олег Кожемяко принял решение выделить финансирование на поездку.

«Поддержка паралимпийцев — это, могу сказать смело, дело чести для каждого социально-ответственного бизнесмена, политика. Ведь для нас эти люди являются мотиваторами: они всей своей жизнью показывают, что возможности каждого человека безграничны, и мы просто не имеем права сдаваться. И для городского отделения партии „Единая Россия“ поддержка приморских паралимпийцев — это еще один шаг в продолжении заявленной стратегии „Добрый дел“, шагов, которые мы делаем для того, чтобы качество жизни в Приморье было одинаково комфортным для каждого приморца. Так что не откликнуться на просьбу мы просто не имели права», — говорит секретарь владивостокского отделения «Единой России», депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Щербаков.

Создание комфортных условий жизни для людей с инвалидностью — один из приоритетов правительства Приморского края и партии «Единая Россия». Поддержка позволит людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься творчеством, спортом, реализовывать себя в направлениях, которые им действительно интересны.

Напомним, в сентябре региональное отделение партии «Единая Россия» помогла жительнице Приморья оплатить дорогу на международный конкурс красоты для людей с ограниченными возможностями «Невская краса — 2020» в Санкт-Петербурге. Ольга Телякова из посёлка Новый Надеждинского района воспитывает троих детей, но это не помешало ей взять приз в номинации «Леди очарование».

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