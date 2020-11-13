Параспортсмены из Приморья поедут на чемпионат по регби при поддержке «Единой России»

«Поддержка паралимпийцев — это, могу сказать смело, дело чести для каждого социально-ответственного бизнесмена, политика. Ведь для нас эти люди являются мотиваторами: они всей своей жизнью показывают, что возможности каждого человека безграничны, и мы просто не имеем права сдаваться. И для городского отделения партии „Единая Россия“ поддержка приморских паралимпийцев — это еще один шаг в продолжении заявленной стратегии „Добрый дел“, шагов, которые мы делаем для того, чтобы качество жизни в Приморье было одинаково комфортным для каждого приморца. Так что не откликнуться на просьбу мы просто не имели права», — говорит секретарь владивостокского отделения «Единой России», депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Щербаков.