Параспортсмены из Приморья поедут на чемпионат по регби при поддержке «Единой России»

Posted 13 ноября 2020, 09:15
Published 13 ноября 2020, 09:15
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Чемпионат в Крыму — первое выездное мероприятие для приморских параспортсменов в этом году. Из-за коронавируса большую часть соревнований пришлось отменить. И для регбистов это хороший шанс заявить о себе после долгого перерыва.
Приморская сборная по регби на колясках состоит из девяти человек. И у параспортменов не оказалось денег на дорогу до Евпатории, где состоится чемпионат. Общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег» обратилась за поддержкой в партию «Единая Россия». В итоге глава местного отделения партии губернатор Олег Кожемяко принял решение выделить финансирование на поездку.
«Поддержка паралимпийцев — это, могу сказать смело, дело чести для каждого социально-ответственного бизнесмена, политика. Ведь для нас эти люди являются мотиваторами: они всей своей жизнью показывают, что возможности каждого человека безграничны, и мы просто не имеем права сдаваться. И для городского отделения партии „Единая Россия“ поддержка приморских паралимпийцев — это еще один шаг в продолжении заявленной стратегии „Добрый дел“, шагов, которые мы делаем для того, чтобы качество жизни в Приморье было одинаково комфортным для каждого приморца. Так что не откликнуться на просьбу мы просто не имели права», — говорит секретарь владивостокского отделения «Единой России», депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Щербаков.
Создание комфортных условий жизни для людей с инвалидностью — один из приоритетов правительства Приморского края и партии «Единая Россия». Поддержка позволит людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься творчеством, спортом, реализовывать себя в направлениях, которые им действительно интересны.
Напомним, в сентябре региональное отделение партии «Единая Россия» помогла жительнице Приморья оплатить дорогу на международный конкурс красоты для людей с ограниченными возможностями «Невская краса — 2020» в Санкт-Петербурге. Ольга Телякова из посёлка Новый Надеждинского района воспитывает троих детей, но это не помешало ей взять приз в номинации «Леди очарование».