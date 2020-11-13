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Posted 13 ноября 2020, 07:30

Published 13 ноября 2020, 07:30

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«По факту захоронения»: в Приморье начали проверку громкого инцидента

«По факту захоронения»: в Приморье начали проверку громкого инцидента

13 ноября 2020, 07:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В микрорайоне «Лесной-2» в Артёме власти проводят проверку по сообщению о захоронения автомобильных шин на территории города.

Как сообщили в администрации городского округа, информацию уже передали в краевой Росприроднадзор.

Сейчас ведомство принимает решение о том, чтобы квалифицировать административное правнонарушение к собственнику земельного участка. Отмечается, что на этой территории владелец допустил складирование отходов 4 класса опасности, между тем, как она является участком общего пользования.

Городские власти уточнили, что собственника могут привлечь по нескольким административным статьям: за нарушение правил благоустройства и за сброс коммунальных отходов.

Сейчас данный вопрос полностью взят под контроль.

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