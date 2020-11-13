«По факту захоронения»: в Приморье начали проверку громкого инцидента

Posted 13 ноября 2020, 07:30
Published 13 ноября 2020, 07:30
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили в администрации городского округа, информацию уже передали в краевой Росприроднадзор.
Сейчас ведомство принимает решение о том, чтобы квалифицировать административное правнонарушение к собственнику земельного участка. Отмечается, что на этой территории владелец допустил складирование отходов 4 класса опасности, между тем, как она является участком общего пользования.
Городские власти уточнили, что собственника могут привлечь по нескольким административным статьям: за нарушение правил благоустройства и за сброс коммунальных отходов.
Сейчас данный вопрос полностью взят под контроль.