КПД в придачу: у кого из приморских депутатов Госдумы есть шансы на переизбрание

А вот с этим у нынешних депутатов от Приморья все очень непросто. Им «повезло» начать свою парламентскую карьеру при одном губернаторе и продолжить при врио главы региона, так и не сумевшем стать полноценным руководителем. А финал депутатских полномочий и их возможное продолжение во многом зависят от взаимоотношений с действующим губернатором Приморья Олегом Кожемяко и его командой. Опеределить их нашим героям еще только предстоит. И далеко не факт, что всем им это удастся. Например, уже идут разговоры о том, что самый «переизбираемый» по версии экспертов приморский депутат ГД Виктория Николаева, скорее всего, окажется вне избирательной гонки 2021 года. Как будет на деле — покажет совсем скорое время.