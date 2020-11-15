КПД в придачу: у кого из приморских депутатов Госдумы есть шансы на переизбрание

Posted 15 ноября 2020, 05:42
Published 15 ноября 2020, 05:42
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Ответы на эти вопросы становятся все более значимыми по мере приближения большого избирательного цикла 2021 года.
Кто есть кто
В Государственной Думе действующего VII созыва Приморский край представляют сразу семь депутатов. Трое из них избраны по одномандатным округам. Это члены «Единой России» Виктория Николаева, Владимир Новиков и Сергей Сопчук. Еще трое депутатов, за которых голосовали не только жители Приморья, но и других регионов, избраны по федеральным спискам политических партий. Это приморский единоросс Виктор Пинский, представитель «Справедливой России» из Санкт-Петербурга Алексей Нилов, а также коммунист Алексей Корниенко. Еще один приморец — член ЛДПР Андрей Андрейченко — также имеет депутатский мандат, но формально представляет другой регион.
Депутаты от Приморья работают в разных Комитетах Государственной Думы. Виктор Пинский — член Комитета по государственному строительству и законодательству. Виктория Николаева занимается вопросами безопасности и противодействия коррупции. Владимир Новиков представляет интересы своих избирателей в Комитете по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока вместе с депутатом от КПРФ Анатолием Корниенко. Сергей Сопчук состоит в Комитете по транспорту и строительству. Петербуржец Олег Нилов, выдвинутый «Справедливой Россией», трудится в Комитете по контролю и Регламенту, а «сокол Жириновского» Андрей Андрейченко — в Комитете по аграрным вопросам.
Попадание кандидатов в партийные списки — отдельная и непростая тема, связанная с внутренней кухней коллективных политических игроков. Поэтому лезть вглубь внутрипартийных раскладов и комбинаций особого смысла нет. А вот сосредоточить внимание на тех, чье депутатсткое настоящее и будущее зависит от личностных, а не партийных симпатий избирателей — смысл есть.
Ругать нельзя похвалить
Оценивать работу депутатов можно по-разному. К примеру, если обратить внимание на количество выступлений с парламентской трибуны, то самым активным среди приморцев окажется Виктор Пинский — в VII созыве он брал слово 144 раза. На порядок меньше — всего 13 раз — выступал в Госдуме Владимир Новиков. Виктория Николаева свое мнение публично оглашала всего в 7 высуплениях. А вот Сергей Сопчук за годы своего пребывания в парламенте стрны и вовсе не выступил ни разу.
Можно попытаться оценить эффекктивность депутатов по числу разработанных законопроектов, в итоге ставших законами. Однако проблема в том, что законотворчество — труд коллективный, и редкие проекты документов составлены кем-то индивидуально. Львиная доля всех законодательных актов, рассматриваемых парламентом, разработаны группами соавторов, и выделить чей-то доминирующий вклад в эту работу затруднительно.
Поэтому мы решили прибегнуть к инструменту, созданному по инициативе известного российского политтехнолога Дмитрия Гусева. Это пока единственный в своем роде интегральный рейтинг депутатов Государственной Думы, позволяющий определить коэффициент полезного действия (КПД) каждого из них.
Сколько вешать в граммах?
Вычисляется КПД по четырем базовым параметром. Первый — это народный рейтинг, который определяется народным голосованием на сайте «Депутат.клуб». Здесь можно проголосовать за любое число депутатов. Или отозвать свой голос, если работа какого-то народного избранника перестала устраивать. По сути, этот параметр показывает, сколько активных сторонников есть у депутата.
Второй показатель — активность, которая вычисляется на основании данных аппарата Государственной Думы. Здесь учитывается, сколько законопроектов внес депутат за отчетный период, сколько выступал на заседаниях, в скольких рабочих мероприятиях участвовал. Чем он активнее, тем выше его позиция в этом рейтинге.
Третья составляющая — медиа-рейтинг, который формируется на основе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. При этом в расчет берутся только позитивные и нейтральные публикации. Завершает формирование картины деятельности депутата экспертный рейтинг. Оценку его работы в своем регионе дают ведущие региональные политологи, ученые, руководители СМИ, представителями региональной исполнительной власти. После того, как места депутатов в каждом из четырех базовых рейтингов определены, для каждого народного избранника вычисляется его индивидуальный КПД.
По словам Дмитрия Гусева, рейтинг публикуется трижды в год: перед наступлеием Нового года, в апреле, и в июле, когда депутаты завершают сессионную работу. При этом Председатель Госдумы в рейтинге не участвует: как третье лицо в государстве, он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом. Из рейтинга также исключены лидеры думских фракций. Все остальные депутаты, независимо от занимаемых должностей, находятся в равных условиях.
Поэтому для текущей оценки работы приморских депутатов Государственной Думы воспользуемся результатами, полученными в июле 2020 года. Для сравнения, чтобы был понятен порядок цифр, отметим, что у лидера рейтинга депутата, Павла Крашенинникова значение КПД составляет 70.23.
Что было, что будет…
Если опираться на интегральное значение коэффициента полезного действия депутата, то наиболее прочные позиции к середине нынешнего года сложились у Сергея Сопчука. Он занимает 139 место среди 441 депутата, чья деятельность подверглась оценке. Значение КПД Сергея Сопчука составило 25,66.
Немногим уступает ему Виктор Пинский. Он расположился на 153 позиции с КПД 25,07. Владимир Новиков с показателем эффективности 22,01 занимает 236 место в общем рейтинге депутатов Госдумы. А вот Виктория Николаева в июльский рейтинг почему-то не попала. От слова «совсем». Хотя еще в апреле она занимала весьма приличное 176 место с показателем эффективности 23,8.
Помимо изучения результативности депутатского труда, по мере приближения выборов депутатов Государственной Думы VIII созыва, запланированных на сентябрь 2021 года, эксперты взялись оценить и шансы нынешних обладателей депутатских мандатов на возможное переизбрание. Для этого аналитики учитывают не только «производственные» показатели парламентариев, но и обстановку в регионах, откуда они избирались. И вот здесь начинаются неожиданности.
Если опираться на выкладки экспертов, выходит, что наилучшие шансы на переизбрание из депутатов от Приморского края у… Виктории Николаевой, По десятибалльной шкале аналитики оценили ее шансы вновь выиграть борьбу за мандат депутата Госдумы на «восьмерку».
Гораздо более призрачны перспективы на переизбрание у Владимира Новикова. На данный момент эксперты оценивают их всего на «троечку», и это обстоятельство, по их мнению, закрывает ему дорогу в новый созыв Государственной Думы.
Немногим лучше обстоят дела у Виктора Пинского, чьи шансы на переизбрание оцениваются в 5 баллов из 10. Однако наблюдатели обращают внимание, что его нынешний статус руководителя МКС «Единой России» и членство в Президиуме Генеральном совете партии могут помочь ему сохранить депутатский мандат.
Сергей Сопчук также может рассчитывать на успех, если решит вновь побороться за право представлять приморцев в Государственной Думе. Вероятность его переизбрания специалисты оценивают в 6 баллов из 10 возможных.
Великий уравнитель
Однако все приведенные выше выкладки могут ими и остаться. Поскольку не учитывают важного обстоятельства — позиции региональных властей. Не секрет, что губернаторы в депутатах Госдумы и членах Совета Федерации видят определенный лоббистский ресурс, и заинтересованы в его маскимальной эффективности. Поэтому, как правило, главы регионов доверяют такую работу проверенным людям, в способностях, возможностях и лояльности которых они не сомневаются.
А вот с этим у нынешних депутатов от Приморья все очень непросто. Им «повезло» начать свою парламентскую карьеру при одном губернаторе и продолжить при врио главы региона, так и не сумевшем стать полноценным руководителем. А финал депутатских полномочий и их возможное продолжение во многом зависят от взаимоотношений с действующим губернатором Приморья Олегом Кожемяко и его командой. Опеределить их нашим героям еще только предстоит. И далеко не факт, что всем им это удастся. Например, уже идут разговоры о том, что самый «переизбираемый» по версии экспертов приморский депутат ГД Виктория Николаева, скорее всего, окажется вне избирательной гонки 2021 года. Как будет на деле — покажет совсем скорое время.
Между тем, наблюдатели отмечают, что предстоящая кампания по выборам депутатов Государственной Думы в Приморье простой не будет. Для победы претендентам придется приложить немало усилий. По мнению политконсультанта Андрея Кудисова, многое будет зависеть от того, насколько скоординированно будут действовать кандидаты от «партии большинства» и внутриполитический блок краевой власти.
«То, что губернатор Приморья Олег Кожемяко возглавляет и региональное отделение „Единой России“ означает, что он и будет отвечать за результат, который партийные выдвиженцы покажут на предстоящих выборах. Поэтому претендентов ждет жесткий отбор, поскольку персоналии кандиатов будут иметь важное значение. А сама избирательная кампания будет координироваться внутриполитическим блоком. В условиях проведения сразу двух выборов — депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Приморья — у краевых властей просто нет иного выхода, чтобы обеспечить достойный результат», — считает эксперт.
Поэтому тщательно оценивать и анализировать работу приморских депутатов в Госдуме и избирательных округах будут, как говорится, до последнего. Учитывать будут все, в том числе и предстоящие оценки КПД действующих депутатов, которые ожидаются в канун Нового года и в апреле 2021-го. Чтобы сделать верную, беспроигрышную ставку. Не стоит сбрасывать со счетов и высокую динамику изменений разных условий, которой 2020 год просто поставил человечество в тупик. Значительная непредсказуемость развития событий — это тот «великий уравнитель», считаться с которым придется всем политическим игрокам.