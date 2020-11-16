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Posted 16 ноября 2020, 10:00

Published 16 ноября 2020, 10:00

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Доктор Мясников рассказал, как избежать воспаления лёгких

Доктор Мясников рассказал, как избежать воспаления лёгких

16 ноября 2020, 10:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, как можно защититься от пневмонии. Эксперт отметил, что советы касаются не только коронавирусного воспаления лёгких.

По словам Мясникова, пневмония поражает чаще пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. В зоне риска и люди, страдающие ожирением. Все граждане с повышенным риском заражения, по словам Мясникова, обязаны «перед собой, перед своими родными, детьми, родителями сделать себе вакцинацию от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть».

В первую очередь это касается гриппа и ОРВИ. По словам доктора, вакцина не гарантирует 100% защиты, но с ней болезнь не будет протекать в тяжёлой форме.

«Сколько у меня в больнице умерло от осложнений гриппа людей. Привитый не умер ни один. Все непривитые», — заявил врач.

Мясников призвал граждан также сделать прививки от пневмококка, гепатита B и коронавируса. Людям без селезёнки необходимо привиться от менингококка. Беременным женщинам стоит сделать прививки от столбняка и гриппа.

Телеведущий призвал людей, находящихся в группе риска, внимательно следить за своим здоровьем в зимний период, так как некоторые болезни протекают бессимптомно. А вот не принимая необходимых лекарств, можно заработать тяжёлые последствия.

Также, по словам врача, в период эпидемий респираторных заболеваний важно заниматься спортом и закаляться.

В России количество заражённых приблизилось к 2 миллионам человек. Более 30 тысяч пациентов не справились с заболеванием.

В Приморье за сутки выявили 215 новых случаев заражения. Всего в крае заболели 18 719 человек. 194 пациента погибли.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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