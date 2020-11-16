Доктор Мясников рассказал, как избежать воспаления лёгких

Posted 16 ноября 2020, 10:00
Published 16 ноября 2020, 10:00
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По словам Мясникова, пневмония поражает чаще пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. В зоне риска и люди, страдающие ожирением. Все граждане с повышенным риском заражения, по словам Мясникова, обязаны «перед собой, перед своими родными, детьми, родителями сделать себе вакцинацию от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть».
В первую очередь это касается гриппа и ОРВИ. По словам доктора, вакцина не гарантирует 100% защиты, но с ней болезнь не будет протекать в тяжёлой форме.
«Сколько у меня в больнице умерло от осложнений гриппа людей. Привитый не умер ни один. Все непривитые», — заявил врач.
Мясников призвал граждан также сделать прививки от пневмококка, гепатита B и коронавируса. Людям без селезёнки необходимо привиться от менингококка. Беременным женщинам стоит сделать прививки от столбняка и гриппа.
Телеведущий призвал людей, находящихся в группе риска, внимательно следить за своим здоровьем в зимний период, так как некоторые болезни протекают бессимптомно. А вот не принимая необходимых лекарств, можно заработать тяжёлые последствия.
Также, по словам врача, в период эпидемий респираторных заболеваний важно заниматься спортом и закаляться.
В России количество заражённых приблизилось к 2 миллионам человек. Более 30 тысяч пациентов не справились с заболеванием.
В Приморье за сутки выявили 215 новых случаев заражения. Всего в крае заболели 18 719 человек. 194 пациента погибли.