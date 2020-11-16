Доктор Мясников рассказал, как избежать воспаления лёгких

По словам Мясникова, пневмония поражает чаще пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. В зоне риска и люди, страдающие ожирением. Все граждане с повышенным риском заражения, по словам Мясникова, обязаны «перед собой, перед своими родными, детьми, родителями сделать себе вакцинацию от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть».