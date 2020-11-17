Эксперт заявил о волне фейков в армяноязычном интернете из-за конфликта в Карабахе

Глава проекта по мониторингу, анализу и обработке информации в интернете DataLocator Эдгар Григорян заявил, что во время обострения карабахского конфликта в армянском сегменте интернета резко активизировались фейковые аккаунты, которые несли дезинформацию.