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Posted 17 ноября 2020, 13:55

Published 17 ноября 2020, 13:55

Modified 1 сентября 2022, 04:07

Updated 1 сентября 2022, 04:07

Эксперт заявил о волне фейков в армяноязычном интернете из-за конфликта в Карабахе

17 ноября 2020, 13:55
Глава проекта по мониторингу, анализу и обработке информации в интернете DataLocator Эдгар Григорян заявил, что во время обострения карабахского конфликта в армянском сегменте интернета резко активизировались фейковые аккаунты, которые несли дезинформацию.

Искусственные аккаунты управлялись с территории Азербайджана, Турции и Великобритании, передает слова Григоряна RT.

Первыми подозрительную активность заметили в армянской соцсети ArmFriends, где одномоментно и массово стали регистрироваться новые пользователи под армянскими именами. С новых аккаунтов стали транслировать панические настроения, отметил эксперт.

Отмечается, что многие страницы были созданы несколькими годами ранее. Предполагается, что в нужный момент, сразу после начала боевых действий, их подключили к информационной войне.

В частности, разные пользователи по-дилетантски дублировали один и тот же контент, одни и те же комментарии, как будто работали по шаблону.

«Семантический анализ также выявил большое количество повторений одних и тех же выражений и эпитетов», — рассказал Григорян.

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