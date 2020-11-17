Эксперт заявил о волне фейков в армяноязычном интернете из-за конфликта в Карабахе

Posted 17 ноября 2020, 13:55
Published 17 ноября 2020, 13:55
Modified 1 сентября 2022, 04:07
Updated 1 сентября 2022, 04:07
Искусственные аккаунты управлялись с территории Азербайджана, Турции и Великобритании, передает слова Григоряна RT.
Первыми подозрительную активность заметили в армянской соцсети ArmFriends, где одномоментно и массово стали регистрироваться новые пользователи под армянскими именами. С новых аккаунтов стали транслировать панические настроения, отметил эксперт.
Отмечается, что многие страницы были созданы несколькими годами ранее. Предполагается, что в нужный момент, сразу после начала боевых действий, их подключили к информационной войне.
В частности, разные пользователи по-дилетантски дублировали один и тот же контент, одни и те же комментарии, как будто работали по шаблону.
«Семантический анализ также выявил большое количество повторений одних и тех же выражений и эпитетов», — рассказал Григорян.