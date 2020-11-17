Лечение коронавируса в домашних условиях у взрослых и детей: список лучших препаратов

Posted 17 ноября 2020, 11:09
Published 17 ноября 2020, 11:09
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
В этих условиях пациентам нужно не только строго соблюдать предписания медиков в домашней обстановке, но и самим разбираться в том, какие препараты используют в лечении коронавируса.
Существует множество противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов с разной степенью эффективности. В этой статье разберем, какие лекарства самые действенные, как их назначают и применяют, а также какие препараты нельзя принимать ни в коем случае.
В самом начале глобальной пандемии коронавируса медики во всем мире подчеркивали: лекарства для лечения коронавируса нет. Но это не означало, что никакие препараты не способны помочь справиться с болезнью. Это лишь означало, что не существует специфического лекарственного средства, предназначенного для борьбы с вирусом Sars-cov-2.
Однако в лечении COVID-19 с самого начала врачи довольно эффективно применяли комплекс препаратов, состоящий из противовирусных медикаментов, антибиотиков, антикоагулянтов, а также жаропонижающих и прочих средств, которые во взаимодействии помогали победить болезнь.
Один из основных симптомов коронавируса – повышенная температура тела – проявляется уже в первые дни после заражения коронавирусной инфекцией и инкубационного периода. При разном течении болезни температура может или вовсе не подниматься, или варьироваться от умеренной до высокой. При легком протекании болезни температура у взрослых пациентов может держаться до 5 дней. У младенцев, детей школьного возраста и подростков температура поднимается реже и держится до трех дней.
Наряду с другими препаратами пациентам на домашнем лечении, как и в случае с обычными ОРВИ, назначают жаропонижающие препараты.
Все приведенные ниже препараты следует принимать только по назначению врача и внимательно ознакомившись с инструкцией. Данный список не является рекомендацией к самостоятельному лечению коронавируса или любых других заболеваний.
Старое и проверенное средство от температуры и лихорадки. Парацетамол широко назначают при респираторных инфекциях, гриппе и простуде, его эффективность подтверждена и при коронавирусе. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала применять парацетамол как жаропонижающее средство при домашнем лечении COVID-19. Парацетамол назначается как альтернатива ибупрофену, поскольку последний может вызывать нежелательные побочные эффекты при острых респираторных инфекциях.
Нестероидный противовоспалительный препарат с жаропонижающим и болеутоляющим действиями тоже назначается некоторыми специалистами в составе комплексной терапии коронавируса. Однако ВОЗ в марте 2020 года указала, что никаких показаний к применению ибупрофена при COVID-19 нет. Более того, во Франции уже были получены результаты, которые якобы свидетельствуют об опасности применения ибупрофена при лечении болезни, вызванной вирусом Sars-cov-2. Сообщалось, что препарат может усугубить состояние больного.
Это комбинированный препарат, содержащий парацетамол и ибупрофен. Его назначают при простуде и гриппе в составе комплексной терапии. Медикамент сочетает свойства обоих препаратов, эффективно понижая температуру и облегчая воспалительные симптомы. Лекарство отличается быстрым действием.
Еще один комбинированный препарат, содержащий парацетамол, фенилэфрин и кофеин. Он назначается при лечении гриппа и простуды. Препарат действует как жаропонижающее, а также снимает отечность слизистых, головную боль и воздействует на воспалительные процессы.
Этот препарат был рекомендован китайскими врачами для лечения болезни, вызванной вирусом Sars-cov-2. Он применяется в сочетании с другим противовирусным препаратом ритонавир. Два средства показывали антивирусную активность в условиях in vitro и доказали свою эффективность при лечении атипичной пневмонии во время эпидемии SARS в 2014 году. В частности, считается, что лопинавир в сочетании с ритонавиром снижает дистресс-синдром и уменьшает вероятность летального исхода.
Это противовирусный препарат широкого спектра действия. Его также применяли для лечения больных атипичной пневмонией, и весьма успешно. На фармацевтическом рынке есть несколько препаратов с этим действующим веществом: Веро-Рибавирин, Виразол, порошки для приготовления растворов и другие. Также рибавирин выпускается в виде средства для ингаляции и применяется при нарушении у пациента глотательной функции. Препарат воздействует напрямую на вирус, вызывая мутации РНК и тем самым нарушая жизненный цикл вируса.
Российский противовирусный препарат, который назначается врачами при лечении гриппа, простуды и респираторных инфекций. Действующим веществом арбидола является умифеновир. Несмотря на отсутствие доказанной эффективности препарата, Минздрав России продолжает рекомендовать его для лечения больных коронавирусом. Впрочем, препарат этот считается безопасным. Так что его можно применять, если прописал врач. Если положительного эффекта не случится, по крайней мере не будет и отрицательных. В аптеках продаются также «Арпефлю» и «Афлюдол», действующим веществом которых указан тот же умифеновир.
Это американский медикамент, разработанный изначально для лечения лихорадки Эбола. Применять его против коронавируса первыми начали американские и японские врачи. Исследования, проводимые весной 2020 года, показали, что препарат может быть перспективным при лечении COVID-19. Однако точных данных об эффективности ремдесивира до сих пор нет. Испытания в Китае показали, что применявшие препарат пациенты выздоравливали в среднем на треть быстрее, чем те, кто его не принимал. В целом ремдесивир на основе клинических тестов оказался эффективнее сочетания лопинавира, ритонавира и интерферона-бета. В России лекарство должны были начать официально продавать осенью 2020 года.
Препарат разработан и выпускается японской фармацевтической корпорацией. Лекарство изначально предназначалось для лечения гриппа, однако имеет ряд побочных действий и не рекомендован, например, для беременных женщин. Китайские медики в начале пандемии проводили исследования эффективности фавипиравира на пациентах. Его сравнивали с российским умифеновиром («Арбидолом»). Японский препарат оказался эффективнее. Он снижал такие симптомы, как кашель и затрудненное дыхание. Фавипиравир рекомендован для лечения пациентов с легкой и средней формами коронавируса.
Российский препарат на основе фавипиравира, дженерик зарубежного препарата. Это первый отечественный препарат, разработанный и выпущенный специально для лечения больных, зараженных вирусом Sars-cov-2. Препарат выпускает компания «ХимРар», а разработки велись при поддержке государственного Российского фонда прямых инвестиций. Летом медикамент стал поставляться в российские больницы для лечения пациентов с коронавирусом. Минздрав и РФПИ расхваливали препарат. Сообщалось, в частности, что пациенты выздоравливают гораздо быстрее, а многие симптомы болезни протекали намного легче. Однако на практике эффективность препарата все же остается недоказанной. У лекарства есть множество противопоказаний и побочных эффектов. В частности, он противопоказан беременным женщинам, а также пациентам с почечной недостаточностью и болезнями печени.
Любые антибиотики неэффективны против COVID-19, просто потому что это – вирус. Антибиотиками вирусы не лечат. Их назначают только в случае бактериальной инфекции – осложнения, вызванного сильным иммунным ответом организма на вирусную атаку. Последствием такого осложнения является пневмония – воспаление легких. Азитромицин является эффективным антибиотиком, который применяется в лечении широкого спектра бактериальных инфекций, в том числе при воспалениях верхних дыхательных путей. Однако последние исследования американских ученых показали, что азитромицин в сочетании с противомалярийными препаратами, антидепрессантами и лекарствами от повышенного давления может провоцировать инфаркт. У пациентов, принимающих такой «коктейль» вероятность осложнений сердечно-сосудистых заболеваний вырастает на 40%.
Азитромицин входит в последнюю редакцию рекомендаций Минздрава РФ для лечения больных коронавирусом.
Действующее вещество препарата – азитромицина дигидрат. Он назначается при инфекционно-воспалительных заболеваниях, инфекциях верхних дыхательных путей (фарингите, тонзиллите, синусите и среднем отите) и ЛОР-органов, нижних дыхательных путей (остром бронхите и обострении острого бронхита), пневмонии.
Антибиотик широкого спектра действия, входит в группу пенициллинов. По своим свойствам похож на ампициллин, но, в отличие от устаревшего препарата, лучше усваивается и имеет меньше побочных эффектов. Отличается от ампициллина также тем, что препарат устойчив к желудочному соку, поэтому может применяться перорально, то есть в виде таблеток. Назначается при бактериальных инфекциях верхних дыхательных путей, инфекциях кожи и мягких тканей, мочеполовой системы и других заболеваниях. Имеет противопоказания, такие как хроническая почечная болезнь, цирроз печени, тяжелые поражения легких, ХОБЛ, застойная сердечная недостаточность, иммуносупрессия.
Антибактериальный препарат, входит в группу фторхинолонов третьего поколения. Это противомикробное средство, атакующее вредные микроорганизмы и нарушающее их ДНК. Обычно его назначают как альтернативу традиционным антибиотикам тем пациентам, кому антибиотики противопоказаны по состоянию здоровья. Препарат применяется в лечении болезней нижних дыхательных путей, ЛОР-органов, кожи и мягких тканей, мочевыводящих путей и почек. Используется при лечении простатита. Препарат включен в рекомендации при лечении коронавируса и внебольничной пневмонии в стационаре и амбулаторно.
Это полусинтетический антибиотик, старое и проверенное средство для лечения различных бактериальных инфекций, в том числе при простудных заболеваниях. Эффективно применяется при терапии пневмонии, бронхопневмонии, ангине. В отличие от первого известного человечеству антибиотика пенициллина, который активен только в отношении грамположительных микроорганизмов, ампициллин эффективен и в борьбе с грамотрицательными микробами.
Это полисинтетический антибиотик из группы цефалоспоринов третьего поколения, имеет широкий спектр действия. Он борется как с грамположительными, так и грамотрицательными бактериями. Препарат применяется в тех случаях, когда неэффективны пенициллин, аминогликозиды и сульфаниламиды. Цефотаксим назначают при инфекциях нижних дыхательных путей – бронхитах, пневмонии, плевритах, абсцессах, заболеваниях уха, горла, носа, инфекциях костей и мягких тканей, гинекологических болезнях, болезни Лайма, бактериальном менингите и других патологиях.
По данным российского Минздрава, самым эффективным препаратом для лечения новой коронавирусной инфекции является отечественный «Авифавир», производное японского фавипиравира. Препарат был зарегистрирован в мае 2020 года и сразу начал применяться для лечения больных с COVID-19. Производителем лекарственного средства является компания «ХимРар», а разрабатывался препарат при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
Действующее вещество препарата фавипиравир обладает широким спектром активности против РНК-содержащих вирусов, в том числе на вирусы гриппа, риновирусы и респираторно-синцитиальный вирус. Препарат воздействует на механизм удлинения РНК-цепи, таким образом прекращая репликацию, то есть размножение вируса.
Фавипиравир показал эффективность при лабораторных испытаниях и исследованиях на подопытных животных. На людях препарат испытывали при лечении вируса Эбола, бешенства, тяжелой лихорадки с синдромом тромбоцитопении. Пока что ни один РНК-вирус не смог устоять против фавипиравира.
Стоимость препарата «Авифавир» в России составляет 8 тысяч рублей за упаковку. Однако в начале ноября президент России Владимир Путин распорядился, чтобы препарат «Авифавир» выдавался амбулаторным пациентам бесплатно. Также больным будут бесплатно выдавать отечественные медикаменты «Арепливир» и «Коронавир».
По данным Минздрава РФ, эффективность препарата «Авифавир» достигает 90%. Однако некоторые исследователи и медики отрицают эти сведения. Например, согласно японским исследованиям, действующее вещество «Фавипиравира» эффективно только при легких формах коронавируса. Вместо 14 дней пациенты, принимавшие это лекарство, болели 11 дней. Снижалась интенсивность таких симптомов как температура, одышка, насморк, диарея, тошнота, рвота, сухой кашель и другие. Но при тяжелых формах COVID-19 эффективность препарата до сих пор не доказана независимыми клиническими испытаниями.
В испытаниях, которые проводились разработчиком в России, участвовали только 460 человек. Были сообщения о том, что несколько больных коронавирусом пациентов, участвовавших в испытаниях «Авифавира», умерли. Тем не менее в РФПИ сообщили, что препарат проявил высокую способность блокировать механизмы размножения вируса, облегчать симптомы и сокращать продолжительность протекания болезни у большинства испытуемых. Сообщалось, что пациенты болели в два раза меньше при применении «Авифавира», чем без него.
Достоверно известно, что у «Авифавира» есть серьезные противопоказания. Например, его нельзя применять беременным и кормящим женщинам. Препарат может иметь тератогенное действие, то есть вызывать уродства у зародышей. Также препарат впитывается в молоко матери и передается ребенку при кормлении.
Препараты на основе фавипиравира (в их числе и «Авифавир») назначают для лечения COVID-19 в России, Индии, Китае и Саудовской Аравии. У нас в стране он отпускается по рецепту и применяется в том числя для лечения в домашних условиях. Однако больным не следует принимать его без назначения врача. Также препарат нельзя принимать женщинам, не уверенным в том, что они не ждут ребенка.
Кроме того, лекарственное средство нельзя принимать в качестве профилактической меры. Его также не назначают больным с тяжелой формой коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения продолжает предупреждать, что специфических лекарств для лечения и профилактики коронавируса COVID-19 не существует. Тем не менее есть перечень препаратов, которые можно принимать в качестве профилактики болезни. В основном это те же препараты, что назначают для профилактики других вирусных инфекций, например, гриппа. В сочетании с другими мерами предосторожности, такими как ношение масок и других средств индивидуальной защиты органов дыхания, регулярное мытье рук и дезинфекция поверхностей, эти препараты могут защитить от заражения или укрепить организм в борьбе с коронавирусом.
Минздрав России рекомендовал этот препарат (действующее вещество «Арбидола») в качестве профилактики коронавируса. Как уже говорилось выше, эффективность лекарства еще не доказана, но и вреда от него мало.
Интерфероны в норме вырабатываются самим организмом и являются природным «лекарством» против вирусов. В условиях эпидемий гриппа врачи нередко назначают искусственный интерферон для укрепления собственных сил организма в борьбе с вирусной угрозой. Рекомбинантный интерферон альфа или ИФН-а2b повышает устойчивость организма к вирусам, обладает иммуномодулирующим и общеукрепляющим действием, а также имеет небольшое противовоспалительное действие.
Это противомалярийный препарат, который в начале пандемии наделал много шума как главный претендент на звание панацеи от коронавируса. Позже выяснилось, что эффективность лекарства сильно преувеличена. Тем не менее российский Минздрав продолжает рекомендовать его в качестве профилактики заражения COVID-19. Считается, что гидроксихлорохин (другие названия хлорохин, мефлохин) каким-то образом препятствует проникновению вирусных частиц в клетки. Механизм противодействия препарата размножению вирусов в организме до сих пор до конца не изучен. Лекарственное средство имеет ряд противопоказаний. В частности, он токсичен для сердца.
Схема лечения COVID-19 у взрослых пациентов будет зависеть от тяжести формы и индивидуальных особенностей организма пациента, наличия сопутствующих заболеваний и противопоказаний, аллергии на лекарства и других факторов. В любом случае стратегия лечения коронавируса определяется только лечащим врачом. Назначать лечение самому себе и пить лекарства, не назначенные специалистом, не только бесполезно, но и опасно.
Тем не менее, известна общая схема лечения больных коронавирусом в легкой и средней формах, то есть когда пациент лечится на дому.
С самого начала заболевания при наличии симптомов, таких как кашель, заложенность носа и насморк, трудное дыхание, недомогание и слабость, астения, диарея, назначают противовирусные препараты, иногда в комплексе.
Если у больного есть бактериальные инфекции и пневмония, назначаются также противомикробные препараты или антибиотики. При наличии показаний также возможно назначение симптомных препаратов, таких как парацетамол и сосудосуживающие препараты.
Есть различные списки препаратов, противопоказанных и даже опасных при коронавирусе. Их перечень довольно велик хотя бы потому, что одни и те же лекарства можно применять одним больным COVID-19, а другим они будут противопоказаны из-за индивидуальных особенностей и непереносимости.
Чаще всего специалисты не рекомендуют принимать больным COVID-19 нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, вольтарен, аспирин, диклофенак, напроксен и другие обезболивающие лекарства. По некоторым данным, эти средства могут увеличивать чувствительность организма к вирусу.
Также рекомендуется избегать бесконтрольного приема антибиотиков. Медики указывают, что прием антибиотиков может привести к тому, что бактерии станут просто устойчивыми к препаратам, то есть выработают «иммунитет» и в случае реальной необходимости лекарства просто перестанут действовать.
В любом случае перед приемом препаратов пациентам следует проконсультироваться с лечащим врачом и строго следовать его предписаниям.