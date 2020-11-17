Лечение коронавируса в домашних условиях у взрослых и детей: список лучших препаратов

Это американский медикамент, разработанный изначально для лечения лихорадки Эбола. Применять его против коронавируса первыми начали американские и японские врачи. Исследования, проводимые весной 2020 года, показали, что препарат может быть перспективным при лечении COVID-19. Однако точных данных об эффективности ремдесивира до сих пор нет. Испытания в Китае показали, что применявшие препарат пациенты выздоравливали в среднем на треть быстрее, чем те, кто его не принимал. В целом ремдесивир на основе клинических тестов оказался эффективнее сочетания лопинавира, ритонавира и интерферона-бета. В России лекарство должны были начать официально продавать осенью 2020 года.