Правила для контактировавших с больными COVID-19 изменили в России

Posted 17 ноября 2020, 03:34
Published 17 ноября 2020, 03:34
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Как пишет ТАСС, соответствующее постановление вынесла главный санитарный врач Анна Попова. Его текст можно найти на интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что контактное лицо должно в течение 14 дней находиться в изоляции — дома или в обсерваторе. Отсчёт начинается с момента последнего контакта с заражённым. Если за это время симптомы заболевания у контактного лица не проявились — он допускается к работе или учёбе в коллективе без проведения лабораторного теста.
Напомним, что в Приморье действует режим повышенной готовности. Власти настоятельно рекомендуют жителям беречь себя и своих близких — ходить в масках, перчатках, избегать большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе принято решение запретить проведение массовых торжеств, праздников, корпоративов — собираться можно группами не более 20 человек.