Правила для контактировавших с больными COVID-19 изменили в России

Уточняется, что контактное лицо должно в течение 14 дней находиться в изоляции — дома или в обсерваторе. Отсчёт начинается с момента последнего контакта с заражённым. Если за это время симптомы заболевания у контактного лица не проявились — он допускается к работе или учёбе в коллективе без проведения лабораторного теста.