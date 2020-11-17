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Posted 17 ноября 2020, 03:34

Published 17 ноября 2020, 03:34

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Правила для контактировавших с больными COVID-19 изменили в России

Правила для контактировавших с больными COVID-19 изменили в России

17 ноября 2020, 03:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Россияне, которые контактировали с заражёнными коронавирусом гражданами, смогут покинуть самоизоляцию через 14 дней без проведения ранее обязательного ПЦР-теста.

Как пишет ТАСС, соответствующее постановление вынесла главный санитарный врач Анна Попова. Его текст можно найти на интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что контактное лицо должно в течение 14 дней находиться в изоляции — дома или в обсерваторе. Отсчёт начинается с момента последнего контакта с заражённым. Если за это время симптомы заболевания у контактного лица не проявились — он допускается к работе или учёбе в коллективе без проведения лабораторного теста.

Напомним, что в Приморье действует режим повышенной готовности. Власти настоятельно рекомендуют жителям беречь себя и своих близких — ходить в масках, перчатках, избегать большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе принято решение запретить проведение массовых торжеств, праздников, корпоративов — собираться можно группами не более 20 человек.

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#Новости#Общество#COVID-19
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