ГИБДД напоминает: перекрёстки — наиболее аварийные места

Если перекрёсток оснащён светофором, то даже выезжая на зелёный свет, не нужно торопиться — важно убедиться, что все водители завершили маневр и остановились. На нерегулируемых перекрестках следует пропустить тех, кто выезжает справа и движется по главной дороге.