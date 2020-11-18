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Posted 18 ноября 2020, 02:09

Published 18 ноября 2020, 02:09

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

ГИБДД напоминает: перекрёстки — наиболее аварийные места

18 ноября 2020, 02:09
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
ГИБДД
Управление ГИБДД по Приморскому краю в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий призвало водителей быть особенно внимательными при проезде перекрёстков — пересечения дорог остаются наиболее аварийными участками.

С начала года на перекрёстках Приморского края произошло около 1700 ДТП, в которых 6 человек погибли и около 300 получили травмы. При столкновениях повреждено более 3 тысяч автомобилей.

Инспекторы напомнили: приближаясь к перекрёстку, каждый водитель обязан убедиться в безопасности дорожной ситуации, учесть знаки приоритета, не забывая о преимуществах спецтранспорта — машин скорой помощи и полиции, если они двигаются с проблесковыми маячками и сигналами.

Если перекрёсток оснащён светофором, то даже выезжая на зелёный свет, не нужно торопиться — важно убедиться, что все водители завершили маневр и остановились. На нерегулируемых перекрестках следует пропустить тех, кто выезжает справа и движется по главной дороге.

Чтобы вовремя среагировать на аварийную ситуацию, необходимо держать максимально возможную дистанцию до впереди идущего транспорта, двигаясь при этом со скоростью транспортного потока.

Государственная программа «Безопасный край» на 2020 – 2027 годы.

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#Новости#Общество#Видео#ГИБДД#ДТП
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