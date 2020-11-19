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Posted 19 ноября 2020, 07:36

Published 19 ноября 2020, 07:36

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Более полумиллиона человек сдали тест на коронавирус в Приморье

19 ноября 2020, 07:36
Сюжет
COVID-19
Более полумиллиона человек сдали тест на коронавирус в Приморье по состоянию на четверг, 19 ноября.

По информации пресс-службы правительства региона, об этом сообщили участники заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Так, на сегодняшний день тест на наличие в организме коронавирусной инфекции сдали 546 395 приморцев.

Как напомнила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, по новым правилам срок выполнения теста на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию. По мнению губернатора края Олега Кожемяко, такие меры позволят «разгрузить» медицинские учреждения края.

«Сейчас люди ждут результатов тестов несколько дней. При этом нужно понимать, насколько мы обеспечены лабораториями, чтобы проводить тесты в новые сроки», – сказал глава региона.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что за прошедшие сутки заболеваемость коронавирусом в Приморье достигла очередного максимума — 226 человек. Итого количество заболевших по региону составляет уже 19 386 человек. Также за минувшие сутки опасную инфекцию сумели победить 129 жителей края, однако три человека скончались. Всего с болезнью справились 14 260 приморцев, жертвами ковида в крае стали 203 человека.

#Новости#Общество#COVID-19
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