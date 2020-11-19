Более полумиллиона человек сдали тест на коронавирус в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что за прошедшие сутки заболеваемость коронавирусом в Приморье достигла очередного максимума — 226 человек. Итого количество заболевших по региону составляет уже 19 386 человек. Также за минувшие сутки опасную инфекцию сумели победить 129 жителей края, однако три человека скончались. Всего с болезнью справились 14 260 приморцев, жертвами ковида в крае стали 203 человека.