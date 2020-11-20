Патрулирование на отдельных участках: спецтехника работает на приморских дорогах

В АО «Примавтород» уточнили, что основные силы брошены на расчистку территорий во Владивостоке, а также Кавалеровском, Красноармейском, Кировском, Пожарском районах, Пограничном, Тернейском, Хорольском округах и Дальнегорске. Здесь наблюдается наибольшее количество осадков, и до сих пор идёт сильный снег.Реализация идет в рамках государственной программы «Безопасный край» на 2020 – 2027 годы.