Патрулирование на отдельных участках: спецтехника работает на приморских дорогах

Posted 20 ноября 2020, 05:55
Published 20 ноября 2020, 05:55
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в краевом правительстве, расчисткой снега в муниципалитетах заняты рабочие и спецтехника — около 200 единиц — грейдеры, комбинированные дорожные машины, самосвалы, трактора-щетки.
В АО «Примавтород» уточнили, что основные силы брошены на расчистку территорий во Владивостоке, а также Кавалеровском, Красноармейском, Кировском, Пожарском районах, Пограничном, Тернейском, Хорольском округах и Дальнегорске. Здесь наблюдается наибольшее количество осадков, и до сих пор идёт сильный снег.Реализация идет в рамках государственной программы «Безопасный край» на 2020 – 2027 годы.
«Ситуация осложняется тем, что в круглосуточном режиме наши люди работают уже вторые сутки. Мы разделили их на группы, организовали дежурства. Одни отдыхают, другие работают и затем сменяются. Филиалы постоянно докладывают информацию о ситуации», — отметил генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.
Он добавил, что на крутых спусках и перевалах сейчас дежурит тяжёлая спецтехника, проезд есть ко всем населённым пунктам.