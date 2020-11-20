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Posted 20 ноября 2020, 05:55

Published 20 ноября 2020, 05:55

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Патрулирование на отдельных участках: спецтехника работает на приморских дорогах

Патрулирование на отдельных участках: спецтехника работает на приморских дорогах

20 ноября 2020, 05:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Циклон
На дорогах Приморья для ликвидации последствий непогоды вышло около 400 единиц снегоуборочной техники. Наибольшее количество зафиксировано на улицах Владивостока — около сотни спецмашин.

Как рассказали в краевом правительстве, расчисткой снега в муниципалитетах заняты рабочие и спецтехника — около 200 единиц — грейдеры, комбинированные дорожные машины, самосвалы, трактора-щетки.

В АО «Примавтород» уточнили, что основные силы брошены на расчистку территорий во Владивостоке, а также Кавалеровском, Красноармейском, Кировском, Пожарском районах, Пограничном, Тернейском, Хорольском округах и Дальнегорске. Здесь наблюдается наибольшее количество осадков, и до сих пор идёт сильный снег.Реализация идет в рамках государственной программы «Безопасный край» на 2020 – 2027 годы.

«Ситуация осложняется тем, что в круглосуточном режиме наши люди работают уже вторые сутки. Мы разделили их на группы, организовали дежурства. Одни отдыхают, другие работают и затем сменяются. Филиалы постоянно докладывают информацию о ситуации», — отметил генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.

Он добавил, что на крутых спусках и перевалах сейчас дежурит тяжёлая спецтехника, проезд есть ко всем населённым пунктам.

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