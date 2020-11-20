Победителям — слава: на конкурсе «Заря Приморья» идут награждения

«От всей души благодарю участников „Предварительного рейтингового голосования“, их фанатов, родных и всех зрителей за участие и интерес к конкурсу „Заря Приморья“! Спасибо вам за доверие! — резюмирует координатор Конкурса „Заря Приморья“, депутат Законодательного Собрания Приморья Игорь Чемерис. — Мы уже готовимся к награждениям победителей второго „Предварительного рейтингового голосования“, которые пройдут по краю. Мы постепенно доставим подарки всем победителям, и при соблюдении требований режима повышенной готовности обязательно поздравим каждого призера».