Победителям — слава: на конкурсе «Заря Приморья» идут награждения

Posted 20 ноября 2020, 11:50
Published 20 ноября 2020, 11:50
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Подведены итоги второго «Предварительного рейтингового голосования» творческого конкурса онлайн «Заря Приморья». Оно проходило с 13 октября по 11 ноября 2020 г среди участников конкурса, чье видео было размещено в группе https://vk.com/zaryaprim в июле — сентябре. Голосовали сами участники, а также их родные, близкие, друзья и все желающие.
«Весь Приморский край переживал за своих конкурсантов — и крупные города и небольшие села! — подчеркивает от лица профессионального жюри конкурса депутат Думы Владивостока Роза Чемерис. — А онлайн площадка конкурса „Заря Приморья“ показала участникам „Предварительного рейтингового голосования“, насколько неподделен и искренен интерес зрительской аудитории к их талантам!»
Во втором «Предварительном рейтинговом голосовании» оценивалось творчество 321 конкурсанта, из них 141 конкурсант в категории «Начинающие», 128 конкурсантов в категории «Любители», 52 конкурсанта в категории «Профи». В общей сложности было отдано 4 056 голосов (зрители могли голосовать одновременно за нескольких участников).
Имена победителей и итоговая таблица второго «Предварительного рейтингового голосования» конкурса «Заря Приморья» опубликованы в группе конкурса.
Среди победителей, занявших призовые места — конкурсанты из городов и сел Владивостокского, Анучинского, Арсеньевского, Артемовского, Дальнегорского, Кавалеровского, Кировского, Находкинского, Пограничного, Уссурийского, Хорольского и Шкотовского муниципалитетов.
Все победители получат памятные призы от организаторов!
«От всей души благодарю участников „Предварительного рейтингового голосования“, их фанатов, родных и всех зрителей за участие и интерес к конкурсу „Заря Приморья“! Спасибо вам за доверие! — резюмирует координатор Конкурса „Заря Приморья“, депутат Законодательного Собрания Приморья Игорь Чемерис. — Мы уже готовимся к награждениям победителей второго „Предварительного рейтингового голосования“, которые пройдут по краю. Мы постепенно доставим подарки всем победителям, и при соблюдении требований режима повышенной готовности обязательно поздравим каждого призера».
Организаторы конкурса «Заря Приморья»: Правительство Приморского края, и депутат Законодательного Собрания Приморского края, координатор Федерального проекта «Крепкая Семья» ВПП «Единая Россия» в Приморском крае Игорь Чемерис.