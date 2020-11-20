Россиянкам предложили платить пенсию после рождения третьего ребенка

«Для демографической ситуации было бы правильно, если бы это получилось претворить в жизнь. Пенсия – достаточно условное понятие. Если бы россиянка начинала получать эти выплаты после появления у нее третьего ребенка, это стало бы значительной помощью. Женщина заработала эти выплаты тем, что внесла свой вклад в демографию. Сумма выплат может составлять от 15 тысяч рублей. Сущность идеи в том, чтобы выплачивать эти деньги за исполнение задачи высокого уровня важности — у нас сформировалась критическая ситуация с демографией», — передает мнение общественника NEWS.ru.