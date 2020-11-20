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Posted 20 ноября 2020, 16:16

Published 20 ноября 2020, 16:16

Modified 31 августа 2022, 20:12

Updated 31 августа 2022, 20:12

Россиянкам предложили платить пенсию после рождения третьего ребенка

Россиянкам предложили платить пенсию после рождения третьего ребенка

20 ноября 2020, 16:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Россиянкам предложили выплачивать пенсию после рождения третьего ребенка. Как полагает автор этой инициативы, координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков, эта мера позволит улучшить демографию в РФ.

«Для демографической ситуации было бы правильно, если бы это получилось претворить в жизнь. Пенсия – достаточно условное понятие. Если бы россиянка начинала получать эти выплаты после появления у нее третьего ребенка, это стало бы значительной помощью. Женщина заработала эти выплаты тем, что внесла свой вклад в демографию. Сумма выплат может составлять от 15 тысяч рублей. Сущность идеи в том, чтобы выплачивать эти деньги за исполнение задачи высокого уровня важности — у нас сформировалась критическая ситуация с демографией», — передает мнение общественника NEWS.ru.

Также он добавил, что важно оставить женщине возможность работать при назначении такой пенсии. Причем после рождения каждого последующего ребенка нужно применить повышающий коэффициент. Если женщина достигнет возраста получения пенсионных выплат по старости, то за ней нужно сохранить обе выплаты, полагает Чесноков.

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