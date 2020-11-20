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Posted 20 ноября 2020, 07:11

Published 20 ноября 2020, 07:11

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

В Артёме устранили аварии на четырёх трансформаторных подстанциях

20 ноября 2020, 07:11
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Электричество
Электрики устранили аварии на нескольких трансформаторных подстанциях Артёмовского городского округа и вновь подключили абонентов к сетям электроснабжения.

После ликвидации поломок подключены: трансформаторные подстанции № 167, 18, 25 и центральная подстанция, которая питает ДК угольщиков. Электричество вновь поступает в дома на улицах Ватутина, Первооткрывателей, Счастливой, Заречной, Ставропольской, Севастопольской, Симферопольской, Фрунзе, Парковой, Первомайской и Пушкина.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что устранять аварии на линиях электропередач энергетикам мешает продолжающаяся метель с сильным ветром. Специалисты просто физически не могут в некоторых случаях забраться на обледеневшие опоры ЛЭП. В некоторых местах аварийным бригадам приходится пробираться к местам обрывов проводов пешком, так как техника не везде способна проехать. Затруднена и работа автовышек — зачастую у них нет возможности устойчивой опоры без риска перевернуться. Несмотря на все эти трудности, аварии на электросетях устраняются. На помощь приморским энергетикам выдвинулись бригады из Хабаровского края.

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#Новости#Общество#Электричество#Отключение электричества
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