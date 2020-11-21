Гороскоп на 22 ноября: Скорпионы ищут себя, а Водолеи видят деловые перспективы

Posted 21 ноября 2020, 07:30
Published 21 ноября 2020, 07:30
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
ОВНАМ рекомендуется переход к более качественному питанию. Пусть ваш организм почувствует, что вам есть до него дело! Любовные увлечения могут перейти новый уровень близости.
ТЕЛЬЦЫ, близкие рассчитывают на вас, а вы можете рассчитывать на успех в личной жизни. Удачный момент для осуществления задуманного плана. Сегодня будет хватать и приятных встреч, и ярких впечатлений — особенно если вы проявите инициативу.
У БЛИЗНЕЦОВ — прекрасное время для участия в разного рода состязаниях. Не огорчайтесь, если всё начнёт развиваться не совсем так, как вы задумали: в этом есть свой смысл. День связан с очищением и преображением на тонком уровне.
Среди РАКОВ вероятна прибыль, выгодные покупки. Чем бы вы ни занимались сегодня — постарайтесь получить удовольствие. В этом случае и результат будет более впечатляющим.
ЛЬВАМ следует соблюдать осторожность на всех видах транспорта. Но это не значит, что надо провести день в четырёх стенах — наоборот, сегодня хорошо проявлять активность, заявляя миру о своих притязаниях.
ДЕВАМ стоит укрепить свое положение, пересмотрев отношения с домашними. День идеально подходит для начала ремонта, перепланировки помещения, подготовки к праздникам. Хорошо разобрать старые записи, навести порядок в документах.
ВЕСЫ будут искать разнообразия в ощущениях и переживаниях. Проснувшаяся сила требует сознательного направления на полезные дела. Сделайте сюрприз тем, кого вы любите.
СКОРПИОНАМ стоит провести этот день в поиске себя и своего места в мире. Люди, от которых вы зависите, могут повести себя не лучшим образом. Зато друзья будут рады подставить свое плечо.
СТРЕЛЬЦЫ будут наверстывать упущенное во всем, что касается знаний. В это время изменяются семейные отношения, возможны разного рода происшествия, проявления самостоятельности со стороны младших родственников.
Выиграют те КОЗЕРОГИ, которые решат провести время в окружении друзей. Ваше присутствие создает чудесную атмосферу уюта и душевного комфорта. Очень удачно пройдет посещение сауны.
ВОДОЛЕЯМ следует искать гармоничные решения в личной жизни. Пришло время попробовать то, чего вы никогда раньше не делали. В делах, если вы найдёте на них время, откроются замечательные перспективы.
У РЫБ — подходящее время для решения бытовых вопросов, в том числе для покупок и мелкого ремонта, подготовки к Новому Году. Заканчивайте все, что должно быть завершено, не тащите в новый год то, с чем можно разобраться в этом.