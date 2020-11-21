Лёд выбивает куски асфальта на Русском мосту, людей будут вывозить паромом

Posted 21 ноября 2020, 06:33
Published 21 ноября 2020, 06:33
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Ранее, «Восток-Медиа» сообщало, что открыть мост для передвижения могут к 17 часам, однако пока это не представляется возможным.
По словам специалистов, Русский мост пока останется закрытым, так как с вант падают большие куски льда, разбивая своей массой даже асфальт на проезжей части. Сохраняется угроза жизни и здоровью граждан.
«Падая на проезжую часть ледяные куски выбивают даже куски асфальта. В отличие от Золотого моста, где конструкция пилонов буквой V и ванты расходятся к верху в стороны от проезжей части, на Русском мосту ванты к верху сходятся к центру проезжей части и соответственно размещены над ней», — рассказали в администрации города.
Специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации. Решение об открытии перехода будет принято вечером.
До тех пор для жителей острова Русский организован паром для переправы на материк. Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморья сообщили, что подробная информация о месте погрузки на паром будет опубликована позднее.
Напомним, в крае введён региональный режим ЧС. Правительство Приморья и аварийные службы продолжают устранять последствия циклона и оказывать помощь пострадавшим.