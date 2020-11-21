Лёд выбивает куски асфальта на Русском мосту, людей будут вывозить паромом

«Падая на проезжую часть ледяные куски выбивают даже куски асфальта. В отличие от Золотого моста, где конструкция пилонов буквой V и ванты расходятся к верху в стороны от проезжей части, на Русском мосту ванты к верху сходятся к центру проезжей части и соответственно размещены над ней», — рассказали в администрации города.