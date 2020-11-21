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Posted 21 ноября 2020, 06:33

Published 21 ноября 2020, 06:33

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Лёд выбивает куски асфальта на Русском мосту, людей будут вывозить паромом

Лёд выбивает куски асфальта на Русском мосту, людей будут вывозить паромом

21 ноября 2020, 06:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мост
Власти и дорожные службы скорректировали время открытия движения по мосту на остров Русский. Мост остаётся закрытым из-за сильного падения льда с вантовых конструкций.

Ранее, «Восток-Медиа» сообщало, что открыть мост для передвижения могут к 17 часам, однако пока это не представляется возможным.

По словам специалистов, Русский мост пока останется закрытым, так как с вант падают большие куски льда, разбивая своей массой даже асфальт на проезжей части. Сохраняется угроза жизни и здоровью граждан.

«Падая на проезжую часть ледяные куски выбивают даже куски асфальта. В отличие от Золотого моста, где конструкция пилонов буквой V и ванты расходятся к верху в стороны от проезжей части, на Русском мосту ванты к верху сходятся к центру проезжей части и соответственно размещены над ней», — рассказали в администрации города.

Специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации. Решение об открытии перехода будет принято вечером.

До тех пор для жителей острова Русский организован паром для переправы на материк. Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморья сообщили, что подробная информация о месте погрузки на паром будет опубликована позднее.

Напомним, в крае введён региональный режим ЧС. Правительство Приморья и аварийные службы продолжают устранять последствия циклона и оказывать помощь пострадавшим.

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