«Не опускается»: в Приморье выявили 228 новых случаев заболевания коронавирусом

Posted 21 ноября 2020, 00:48
Published 21 ноября 2020, 00:48
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
При этом выздоровели за сутки 134 пациента. Таким образом общее число выздоровевших увеличилось до 14 526.
Скончались за последние сутки два человека. Всего в крае за весь период пандемии зарегистрировано 207 смертей.
Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Гражданам необходимо носить маски, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.