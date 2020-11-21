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Posted 21 ноября 2020, 00:48

Published 21 ноября 2020, 00:48

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Не опускается»: в Приморье выявили 228 новых случаев заболевания коронавирусом

«Не опускается»: в Приморье выявили 228 новых случаев заболевания коронавирусом

21 ноября 2020, 00:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Приморский оперштаб опубликовал данные о количестве случаев заражения COVID-19 за последние сутки. Так в крае за минувший день коронавирусом заразились 228 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе — 19 844.

При этом выздоровели за сутки 134 пациента. Таким образом общее число выздоровевших увеличилось до 14 526.

Скончались за последние сутки два человека. Всего в крае за весь период пандемии зарегистрировано 207 смертей.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Гражданам необходимо носить маски, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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