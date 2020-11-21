«Не опускается»: в Приморье выявили 228 новых случаев заболевания коронавирусом

Приморский оперштаб опубликовал данные о количестве случаев заражения COVID-19 за последние сутки. Так в крае за минувший день коронавирусом заразились 228 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе — 19 844.

При этом выздоровели за сутки 134 пациента. Таким образом общее число выздоровевших увеличилось до 14 526. Скончались за последние сутки два человека. Всего в крае за весь период пандемии зарегистрировано 207 смертей. Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Гражданам необходимо носить маски, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Материалы по теме Более полумиллиона человек сдали тест на коронавирус в Приморье В 16 лабораториях приморцев проверят на коронавирус От одышки до диареи: названы основные и редкие симптомы коронавируса