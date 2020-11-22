Детские сады в Приморье в период ЧС будут работать круглосуточно

Posted 22 ноября 2020, 04:42
Published 22 ноября 2020, 04:42
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В воскресенье без электроэнергии остаются тысячи потребителей в Артёме, Надеждинском и Хасанском районах, а также жители полуострова Голдобина во Владивостоке. Упавшие опоры ЛЭП получится заменить только к 25 ноября, так рассчитывает руководство МУП «ВПЭС». Гендиректор АО «ДРСК» Сергей Чутенко также сообщил, что в Приморье завезут дополнительные дизель-генераторы для временного обеспечения котельных электричеством, пока не удастся восстановить все оборванные провода на линиях электропередач.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил организовать пункты выдачи питьевой воды и горячего питания там, где нет электричества. Сейчас только на Чуркине развёрнуто 7 таких пунктов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье введён режим ЧС регионального масштаба. Это позволит привлечь в край дополнительные силы и средства для устранения последствий ледяного шторма, сломавшего тысячи деревьев и оставившего людей без света и тепла.