Детские сады в Приморье в период ЧС будут работать круглосуточно

В воскресенье без электроэнергии остаются тысячи потребителей в Артёме, Надеждинском и Хасанском районах, а также жители полуострова Голдобина во Владивостоке. Упавшие опоры ЛЭП получится заменить только к 25 ноября, так рассчитывает руководство МУП «ВПЭС». Гендиректор АО «ДРСК» Сергей Чутенко также сообщил, что в Приморье завезут дополнительные дизель-генераторы для временного обеспечения котельных электричеством, пока не удастся восстановить все оборванные провода на линиях электропередач.