Накормят и дадут воды: во Владивостоке работает 14 «полевых кухонь»

Posted 23 ноября 2020, 01:03
Published 23 ноября 2020, 01:03
Modified 1 сентября 2022, 03:04
Updated 1 сентября 2022, 03:04
Как рассказали в городской администрации, в скором времени список полевых кухонь пополнится ещё семью адресами.
На данных точках организовано бесплатное трёхразовое питание, а также раздача питьевой воды и газовых баллонов. Отмечается, что в основном такие кухни работают в Первомайском районе — наиболее пострадавшем от стихии. Также две точки организованы на Русском острове.
Пункты питания открыты по следующим адресам:
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что обрушившийся на край циклон стал причиной настоящего ледяного апокалипсиса. В связи со сложившейся тяжёлой обстановкой во Владивостоке вечером 19 ноября в городе был введён режим ЧС. Позже в Приморье ввели региональный режим ЧС из-за последствий удара стихии на территории края.