vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября 2020, 01:03

Published 23 ноября 2020, 01:03

Modified 1 сентября 2022, 03:04

Updated 1 сентября 2022, 03:04

Накормят и дадут воды: во Владивостоке работает 14 «полевых кухонь»

23 ноября 2020, 01:03
Сюжет
Циклон
В понедельник, 23 ноября, во Владивостоке начали работу полевые кухни — точки по раздаче горячего питания в районах, оставшихся без электричества. Сейчас таких пунктов — 14.

Как рассказали в городской администрации, в скором времени список полевых кухонь пополнится ещё семью адресами.

На данных точках организовано бесплатное трёхразовое питание, а также раздача питьевой воды и газовых баллонов. Отмечается, что в основном такие кухни работают в Первомайском районе — наиболее пострадавшем от стихии. Также две точки организованы на Русском острове.

Пункты питания открыты по следующим адресам:

  1. Зои Космодемьянской, 16;
  2. Калинина, 230;
  3. Калинина, 116;
  4. Окатовая, 10;
  5. Окатовая, 28;
  6. Каштановая, 11;
  7. Полярная, 1;
  8. Фастовская, 20;
  9. Харьковская, 7;
  10. Черемуховая, 7;
  11. Борисенко, 15;
  12. Калинина, 277;
  13. Поселок Экипажный, остров Русский;
  14. Поселок Поспелово, остров Русский.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что обрушившийся на край циклон стал причиной настоящего ледяного апокалипсиса. В связи со сложившейся тяжёлой обстановкой во Владивостоке вечером 19 ноября в городе был введён режим ЧС. Позже в Приморье ввели региональный режим ЧС из-за последствий удара стихии на территории края.

Материалы по теме
Генераторы и бутылки: циклон нарушил работу медучреждений Владивостока и АртёмаНазвана предварительная сумма ущерба от ледяного циклона в Приморье
#Новости#Общество#Владивосток#Циклон
Подпишитесь
Популярное